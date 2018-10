Inter su Modric | il Real Madrid risponde | pronta l' offerta a gennaio per Icardi RUMORS

Inter - nuovo assalto a Modric : sarebbe pronta l'offerta per gennaio : Uno dei tormentoni di mercato dell'ultima estate è stato sicuramente quello riguardante il possibile passaggio all'Inter di Luka Modric. Inizialmente sembrava solo una suggestione o poco più, ma in to le parti Interessate hanno fatto tutto fuorché smentire la trattativa. L'Inter voleva Modric e Modric voleva i nerazzurri, ma di mezzo c'era il Real Madrid e il club spagnolo non ha voluto saperne di lasciare andare il miglior centrocampista del ...

Ct Croazia in visita all'Inter : 'Ho parlato con Spalletti e Ausilio - il futuro di Modric...' : Il futuro di Modric? Luka è il migliore al mondo, il suo futuro lo deciderà da solo. Io penso solo alla Croazia'.

Inter - Modric allo scoperto : “Voglio chiudere la mia carriera al Real” : Inter, Modric- Luka Modric sbatte prepotentemente la porta in faccia all’Inter e giura massima fedeltà al Real Madrid. Fresco di vittoria del “Fifa The Best”, il centrocampista croato ha smentito le potenziali voci di avvicinamento all’Inter in estate. Futuro lontano da Milan e ancorato a Madrid. Modric ha voglia di incidere nuovi record con la […] L'articolo Inter, Modric allo scoperto: “Voglio chiudere la ...

Modric : 'Inter? Non mi sono mai visto lontano dal Real Madrid' : LONDRA - ' Il mio pensiero è stato sempre lo stesso, non mi sono visto mai lontano da Madrid' . Luka Modric , premiato ieri sera dalla Fifa come miglior giocatore dell'anno, intervistato dai media ...

Modric e l'idea Inter : 'Mai pensato di andare via dal Real' : Intervistato dopo la vittoria del premio The Best FIFA, Luka Modric è tornato ai microfoni di Sport Mediaset sulla questione Inter . Una domanda diretta per il centrocampista croato del Real Madrid che non ha riaperto le porte ai nerazzurri, anzi: 'Non ho mai davvero pensato di lasciare il ...

Zenga : 'L'Inter ha qualità per risolvere ogni partita. Ronaldo e la Juve? Bravi - ma calendario abbordabile. Modric...' : L'ex-bandiera dell'Inter e allenatore, Walter Zenga ha parlato a Radio Anch'io Lo Sport della stagione dei nerazzurri e dell'attuale Serie A: ' A volte bastano un risultato o due per cambiare il corso di una stagione. Con il Tottenham sembrava tutto negativo fino a 5' dalla fine, ...

Pecchia : 'Modric è prezioso. Buon segno che voglia l'Inter' : Fabio Pecchia , ex assistente di Rafa Benitez al Napoli e al Real Madrid, ha parlato alla Gazzetta dello Sport di Luka Modric e del suo possibile passaggio all'Inter: ' Luka è prezioso . In campo ha la fiducia dei compagni, fuori porta armonia tra i big. Vuole l'Inter? Buon segno per il nostro calcio. ...

Inter - Modric sarebbe pronto a chiedere nuovamente la cessione al Real Madrid : Uno dei veri tormentoni di mercato di questa estate è stato quello relativo al possibile passaggio all'Inter di Luka Modric. Un tormentone che, a quanto pare, sembra destinato a continuare anche in questi mesi visto che la volonta' del centrocampista croato non sembra essere mutata. Il giocatore, infatti, vuole lasciare il Real Madrid e provare una nuova esperienza, e ha individuato [VIDEO] nei nerazzurri la soluzione migliore per il proseguo ...

Modric - ancora guai col fisco : nuovo assalto dell’Inter? : ancora guai fiscali per Luka Modric. Come il compagno Marcelo, il croato è nuovamente nel mirino del fisco spagnolo. Dopo aver sborsato poco più di due milioni di euro per non aver versato le tasse relative al 2013 e al 2014, secondo ‘El Mundo’, Modric è stato condannato a pagare una maxi-sanzione da 1,2 milioni di euro per gli introiti non dichiarati nel 2012. Il madridista si va ad aggiungere a Mourinho, Cristiano Ronaldo e ...

Modric ed i suoi nuovi problemi col Fisco che lo “riavvicinano” all’Inter : Luka Modric alle prese con nuove batoste che arrivano dal Fisco spagnolo, la tassazione è stato uno dei motivi dell’addio di CR7 alla Liga Luka Modric continua ad avere problemi col Fisco spagnolo, un po’ come accadde a Cristiano Ronaldo. Modirc dopo aver pagato ben 2,1 milioni di euro relativi alle tasse nel 2013 e nel 2014, secondo il quotidiano spagnolo El Mundo, sarebbe stato sanzionato anche per l’esercizio del 2012 ...

Modric vuole l'Inter e lo ha confidato anche ai compagni della nazionale croata : Sembra non aver fine il tormentone di mercato che vede il nome di Luka Modric accostato ai colori dell'Inter. Il centrocampista croato, infatti, ha fatto di tutto per trasferirsi in nerazzurro la scorsa estate, non riuscendo a vincere le rimostranze del patron del Real Madrid, Florentino Perez, che non ha voluto saperne di lasciarlo andare. Il presidente, infatti, non ha tenuto fede alla promessa fatta al giocatore qualche mese prima secondo ...

Inter-Modric - clamoroso : la trattativa si riapre a gennaio : Inter-Modric- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “SportMediaset“, si sarebbe riaperta la pista che porterebbe Luka Modric all’Inter. I nerazzurri non avrebbero mollato la trattativa in maniera totale e il centrocampista croato starebbe valutando il da farsi. La confessione agli amici Come evidenziato da “SportMediaset“, Modric avrebbe confessato ad alcuni amici di voler raggiungere Peris ...

Inter - pronta una nuova offerta per Modric (RUMORS) : Il tormentone di mercato dell'ultima estate è stato rappresentato dal possibile trasferimento all'Inter di Luka Modric. Il centrocampista croato ha fatto molte pressioni per lasciare il Real Madrid e accasarsi in nerazzurro, andando a sbattere contro il muro eretto dal presidente dei Blancos, Florentino Perez. A gennaio, però, la trattativa sembra pronta a tornare in auge visto che la volontà dell'ex Dinamo Zagabria e Tottenham di lasciare ...

“Modric vuole ancora l’Inter” : i tifosi nerazzurri sognano in vista di gennaio : Modric ancora molto chiacchierato in chiave calciomercato, il centrocampista sembra insoddisfatto in quel di Madrid La questione Modric non accenna a placarsi. Le voci attorno al centrocampista del Real Madrid, sono sempre vive e continuano ad animare le giornate dei tifosi dell’Inter che sognano l’arrivo del croato. Secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Sprotmediaset, sembra che il calciatore non abbia perso la speranza ...