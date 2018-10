Inter | Skriniar allontana la cessione | “Per ora penso solo al nerazzurro”

Inter - l'obiettivo è blindare Skriniar e Icardi : L'Inter arriva alla sosta per le Nazionali nel migliore dei modi grazie al successo ottenuto ieri sera nel posticipo dell'ottava giornata contro la Spal per 2-1, con la doppietta di Mauro Icardi. Quarta vittoria consecutiva in campionato, dopo quelle ottenute contro la Sampdoria, Fiorentina e il Cagliari, che si uniscono alle due ottenute in Champions League, contro Tottenham e Psv Eindhoven che hanno messo in una buona posizione la squadra di ...

Inter - l'obiettivo è blindare Milan Skriniar : Milan Skriniar è stato sicuramente uno dei protagonisti della scorsa stagione dell'Inter, conclusasi con una rocambolesca qualificazione in Champions League nell'ultima giornata di campionato. Il centrale slovacco era stato acquistato dalla Sampdoria per 5 milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato 15 milioni di euro. Nonostante la giovane eta', il difensore è riuscito a conquistarsi fin da subito una maglia da titolare ...

Inter - continua la trattativa per il rinnovo di Skriniar : intanto si defila lo United : Uno dei grandi protagonisti della qualificazione in Champions League della scorsa stagione, in casa Inter, è stato sicuramente il centrale slovacco, Milan Skriniar. Arrivato dalla Sampdoria per cinque milioni di euro più il cartellino di Gianluca Caprari, valutato quindici milioni di euro, il giocatore inizialmente sembrava dover essere la riserva di uno tra Manolas e Rudiger, i quali poi non sono arrivati a Milano. Così Skriniar si è ritrovato ...

Inter - Skriniar fa autogol : ci pensa la sua Barbora a consolarlo : Milan Skriniar sta dimostrando di essere uno dei migliori difensori del mondo per varie ragioni: la sua solidità difensiva, la sua grande capacità di leggere in anticipo le mosse degli attaccanti ...

Inter-Fiorentina - gol di Chiesa o autogol di Skriniar? La decisione della Lega! : Il gol della Fiorentina di ieri sera contro l’Inter non è stato assegnato a Federico Chiesa, bensì un’autorete di Skriniar “Trattasi di autogol poiché è chiara l’intenzione del difensore nerazzurro di intervenire per respingere“. Questo il commento all’interno di una nota della Lega Serie A in merito alla rete assegnata in un primo momento a Federico Chiesa, poi tramutata in autogol di Skriniar. La Lega ...

Inter - altro che Icardi : è Skriniar il top player della rosa - urge il rinnovo : Nell'Inter di Luciano Spalletti che ha cambiato diversi uomini rispetto all'ultima stagione, c'è un giocatore che, invece, è praticamente sempre stato in campo. Si tratta del centrale slovacco, Milan Skriniar, che lo scorso anno ha giocato tutte e trentotto le partite di campionato. In questa stagione, invece, il giocatore è stato tenuto a riposo solo all'esordio contro il Sassuolo, nel match perso al Mapei Stadium per 1-0, a causa di un ...

Inter - la frase di Spalletti e quel chiaro riferimento a Skriniar : Luciano Spalletti chiede qualche sforzo in più a Milan Skriniar. Questo è quanto scrive la Gazzetta dello Sport , che spiega come il difensore nerazzurro dovrà svolgere un doppio compito. 'Il momento è tanto eccitante quanto delicato. Spalletti ha nascosto le prove di formazione da occhi indiscreti, ma ...

Inter – Presentata la terza maglia - lo scultore è d’eccezione : si tratta di… Skriniar [VIDEO] : Con uno spettacolare video, l’Inter ha presentato la terza maglia da gara utilizzando Skriniar come scultore d’eccezione È sufficiente il nome della città per riassumere il video realizzato per presentare al pubblico Interista la terza divisa della stagione. Milano e l’Inter, due facce della stessa medaglia, nata dall’unione di tanti elementi. Uno di questi è il marmo del Duomo al cospetto del quale fu fondato il ...

Inter - Milan Skriniar scolpisce la terza maglia dedicata al Duomo di Milano : Un difensore marmoreo a presentare una maglia con forti richiami alla roccia con la quale è stato costruito il Duomo, simbolo di Milano: il marmo, appunto. L'Inter ha presentato la propria terza ...

Inter - Skriniar già parla di rinnovo : Il difensore dell'Inter, Milan Skriniar , ieri è stato protagonista di un'Intervista ai microfoni di Sport Mediaset e ha parlato di Champions League e campionato.