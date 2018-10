Instagram ancora contro il cyberbullismo | lo scoverà nelle foto

Kim Kardashian ci è cascata ancora : Photoshop in una delle ultime foto su Instagram : Recidiva The post Kim Kardashian ci è cascata ancora: Photoshop in una delle ultime foto su Instagram appeared first on News Mtv Italia.

Fabrizio Corona/ È ancora nudo : su Instagram il “buongiorno” hot poi in palestra l'ira con il personal trainer : Fabrizio Corona documenta ogni minuto della sua vita attraverso le Instagram Stories. Con il "Buongiorno" di questa mattina svela il lato b allo specchio, poi corre in palestra e...(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 15:45:00 GMT)

La storia della prima foto caricata su Instagram - quando il social ancora non esisteva - : Due anni dopo la sua nascita, Instagram aveva già raggiunto 50 milioni di utenti in tutto il mondo, suscitando l'interesse di Facebook , che acquistò la compagnia per un miliardo di dollari. Oggi, ...

Ancora caldi i problemi Instagram per Samsung Galaxy S7 : la situazione oggi 12 dicembre : Una delle questioni più calde in ambito smartphone da un mese a questa parte si riferisce agli ormai noti problemi Instagram, soprattutto in relazione a specifici device come il cosiddetto Samsung Galaxy S7. Dopo il nostro ultimo punto della situazione, risalente allo scorcio finale del mese di agosto, è indispensabile concentrarsi sulle recenti novità che possiamo riepilogare per i nostri lettori oggi 12 settembre. Come stanno le cose in questo ...

Ancora diffusi problemi Instagram il 7 settembre : perché l’app non funziona? : Bisogna esaminare con grande attenzione quello che sta avvenendo in questi minuti a proposito dei problemi Instagram, considerando il fatto che a detta di molti utenti l'app non funziona in modo corretto. Parlare di down vero e proprio oggi 7 settembre non è il caso, se non altro perché tutti riescono ad accedere al famoso social network, ma è altrettanto vero che risulta assai complicato caricare le immagini per nuove storie. Così come ci ...

US Open – Medvedev-Tsitsipas - ancora ruggini dopo Miami : si danno la mano - ma su Instagram arriva… il blocco! : Rapporti ancora tesi fra Medvedev e Tsitsipas: dopo le ruggini di Miami, i due si sono dati la mano agli US Open, ma su Instagram il greco ha bloccato il russo Durante il Masters 1000 di Miami, Danil Medvedev e Stefanos Tsitsipas non se le sono certo mandate a dire. dopo il litigio, i due non si sono più affrontati, fino alla sfida degli US Open. Ci si poteva aspettare ancora qualche problema fra i due, ma al termine della sfida, vinta dal ...

Nainggolan insultato su Instagram. La risposta : "Ancora sveglio il bimbo" : Radja Nainggolan è stato voluto fortemente da Luciano Spalletti per portare qualità, quantità e imprevedibilità alla manovra dell'Inter. Il belga nella sfida di ieri contro il Bologna ha sbloccato la ...

Ancora diffusi i problemi Instagram per Samsung Galaxy S7 e S7 Edge : prima replica ufficiale : Sono Ancora attuali i problemi Instagram per gli utenti che dispongono di un Samsung Galaxy S7 o di un S7 Edge. A distanza di alcuni giorni dal nostro primo approfondimento a proposito dell'aggiornamento messo a disposizione del produttore coreano per il top di gamma 2016, in riferimento alla tanto attesa patch di agosto, devo purtroppo confermarvi quanto emerso in un primo momento. Il pacchetto software in questione, infatti, non risolve la ...