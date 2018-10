Insigne formato Napoli scommessa di Mancini per ritrovare i gol azzurri

ilgiornale

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) La tradizione ci vede favoriti: sei successi in sette precedenti con l'Ucraina tra cui la vittoria nel Mondiale del 2006. E il mese di ottobre è in genere propizio alla Nazionale, non a caso l'ultima vittoria in gare ufficiali l'abbiamo ottenuta esattamente un anno fa contro l'Albania. Ma la gara amichevole di stasera a Genova, al di là del valore simbolico legato alla tragedia del 14 agosto scorso (10mila biglietti venduti, la Figc darà una borsa di studio triennale ai nove ragazzi rimasti orfani, al 43' del primo tempo la gara si fermerà per 30'' in omaggio alle vittime), rappresenta soprattutto un altro passaggio del laboratorioano.La missione del ct è quella di costruire al più presto la nuova Italia, ancora senza una sua identità, per arrivare a qualificarsi all'Europeo. Pazienza se la Nations League non è la missione centrale e rischiamo il declassamento nella serie B. ...