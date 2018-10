Insegnanti sostegno | il caso della Campania | due concorsi in due anni | ma dei 675 idonei

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) La “scuola italiana non è accessibile a tutti” e “la situazione peggiore”, dicono le associazioni che difendono i diritti delle persone con disabilità, “si riscontra nelle classi delle scuole secondarie di secondo grado”. Ogni anno aumenta il numero degli alunni disabili, e per l’anno scolastico 2018-19 in Italia sono arrivati alla cifra record complessiva di 245.723 con un incremento di 69.945 studenti con certificazione rispetto a diecifa (fonte Miur), e con loro cresce anche la richiesta di. A livello locale una situazione paradossale è quella, dove ci sono 675 professori abilitati sulper le scuole superiori di cui 190 tra vincitori edel Concorso docenti 2016, ma solo 48 di loro sono stati assunti di ruolo in due. Negli ultimi cinquesono stati attivati in Regione tre corsi di ...