Inquinamento atmosferico? Ci rende meno intelligenti!

Inquinamento atmosferico - Corte conti Ue : “La salute dei cittadini non è sufficientemente protetta” : Ogni anno, l’Inquinamento atmosferico provoca 400mila decessi tra i paesi dell’Unione Europea e comporta diseconomie legate alla salute per centinaia di miliardi di euro. Così la Corte dei conti europea in una relazione sulla salute dei cittadini comunitari. Sono “il particolato, il biossido di azoto e l’ozono troposferico” gli inquinanti atmosferici responsabili della maggior parte dei decessi prematuri e “le ...

Salute : ecco perché l’Inquinamento atmosferico può essere una minaccia per i reni : È ormai risaputo che l’aria inquinata aumenti il rischio di problemi respiratori, come l’asma, e l’infiammazione di altri organi e peggiori il diabete e altre condizioni potenzialmente letali. Ora un nuovo studio dell’University of Michigan, pubblicato su PLUS ONE, ha messo in luce un’altra relazione meno conosciuta. “In maniera simile al fumo, l’inquinamento atmosferico contiene tossine nocive che possono influenzare direttamente i reni. I reni ...

Ambiente e salute : i bambini nei passeggini possono essere esposti al doppio dell’Inquinamento atmosferico rispetto ad un adulto : Secondo l’UNICEF, 17 milioni di bambini nel mondo che hanno meno di un anno di età vivono in aree dove i livelli di inquinamento atmosferico superano le linee guida dell’Organizzazione Mondiale della Sanità. I bambini che vivono in contesti poveri sono quelli più a rischio a causa della malnutrizione, della mancanza di accesso all’assistenza sanitaria e dell’esposizione al fumo di tabacco. In uno studio del Global Centre for Clean Air Research ...