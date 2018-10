ilfattoquotidiano

: RT @fattoquotidiano: Inps, il ministro della Salute boccia il premio ai medici che tagliano invalidità: “Violazione del codice deontologico… - silviamere : RT @fattoquotidiano: Inps, il ministro della Salute boccia il premio ai medici che tagliano invalidità: “Violazione del codice deontologico… - avv_procopio : RT @fattoquotidiano: Inps, il ministro della Salute boccia il premio ai medici che tagliano invalidità: “Violazione del codice deontologico… - direzioneosti : RT @fattoquotidiano: Inps, il ministro della Salute boccia il premio ai medici che tagliano invalidità: “Violazione del codice deontologico… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) “Revocare prestazioni per raggiungere obiettivi economici viola il codice deontologico dei”. Così ilGiulia Grillo interviene via Twitter sul controverso incentivo che l’ente previdenziale riconoscerà da quest’anno ailegali anche in virtù dei periodi di malattia che riusciranno a negare e delle pensioni d’revocate. Ilannuncia di aver chiesto precisazioni all’sul “Piano delle Performance 2018-2020”, ma sul suo giudizio è netto. Ho chiesto precisazioni a @_it sul “Piano delle Performance 2018-2020”, ma posso affermare che revocare prestazioni per raggiungere obiettivi economici viola il codice deontologico dei. pic.twitter.com/4ZMqX5laye — Giulia Grillo (@GiuliaGrilloM5S) 10 ottobre 2018 A denunciare implicazioni deontologiche e sul piano dei dirittidecisione, che risale a ...