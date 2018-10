Iniziato il Campionato del Mondo Master di Scherma I risultati della prima giornata

Caos Serie B - sei le squadre in attesa dei verdetti : si va verso un torneo a 22 squadre - un’assurdità a campionato già Iniziato : Oggi è una giornata decisiva per le sorti della Serie B 2018-19. Nonostante il campionato cadetto sia già iniziato, il Collegio di Garanzia dello Sport entro stasera dovrà decidere se riportare a 22 il numero delle squadre (situazione molto probabile) del torneo ed eventualmente stabilire anche le squadre che usufruirebbero del ripescaggio. Le squadre in attesa di notizie sono sei: Siena, Novara, Catania, Pro Vercelli, Ternana ed Entella. ...