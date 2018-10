calcioweb.eu

: #Infortunio #Masiello, brutta tegola per #Gasperini: ecco quanto mancherà il centrale nerazzurro - CalcioWeb : #Infortunio #Masiello, brutta tegola per #Gasperini: ecco quanto mancherà il centrale nerazzurro - milansette : Guai per Gasp, Masiello k.o. Pronti Mancini e Djimsiti - fontafrancesco1 : Dea, tegola #Masiello. Lesione al retto femorale, fuori un mese (rientro contro l'#Inter?). Si scaldano #Mancini e… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)– Il difensoredell’Atalanta, già in non perfette condizioni per un affaticamento alla coscia destra, non ha potuto terminare il match contro la Sampdoria per un dolore alla gamba destra. Inizialmente si ipotizzava potesse trattarsi di una ricaduta, ma in realtà, stando acomunicato da Sky Sport, il difensore ha una lesione al retto femorale destro. Tradotto in termini di lontananza dai campi di gioco,rimarrà fuori per circa un mese. Nei prossimi giorni il difensore effettuerà nuovi esami e verrà monitorato settimanalmente per verificare i progressi fisici. Per evitare rischi, si potrebbe pensare ad un rientro dopo la sosta per le Nazionali di novembre. Nel frattempo scaldano i motori Mancini e Djimsiti. SCARICA GRATIS L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALE LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU ...