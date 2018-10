India | quanto ‘vale’ una strada? Almeno 55mila alberi

meteoweb.eu

: RT @alexfelici: @Hartmann_TWT @FredLongSworD Ehm... in realtà il gioco nacque in India o in Persia (preislamica). Le figure moderne corrisp… - FredLongSworD : RT @alexfelici: @Hartmann_TWT @FredLongSworD Ehm... in realtà il gioco nacque in India o in Persia (preislamica). Le figure moderne corrisp… - alexfelici : @Hartmann_TWT @FredLongSworD Ehm... in realtà il gioco nacque in India o in Persia (preislamica). Le figure moderne… - 6RENZ : @cosimodemartini @coccaclaudio Prova ad andare senza visto, garanzia bancaria e assicurazione sanitaria in India, C… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018)vale unain: lo ha decretato il governo dell’Uttar Pradesh, nel nord dell’, che sta per abbatteread alto fusto, per realizzare una nuova, definita “di importanza strategica”. La notizia, rivelata dall’agenzia di stampa IANS, che ha avuto accesso al documento riservato con il quale il governo affida al Dipartimento dei lavori pubblici l’avvio dei lavori,. La, che costeggerà 500 km lungo il confine trae Nepal, attraverserà, tagliandoli, due riserve per le tigri e tre parchi naturali, e finirà per sottrarre alle foreste un totale di 287 ettari, nell’area del Terai. I lavori dovrebbero iniziare a novembre. Secondo un esponente della Commissione locale per la protezione della natura, che ha voluto restare anonimo, “alcuni deglisarebbero bicentenari, e un ...