In Sardegna l' allerta meteo è massimo Si teme per la notte di nubifragi

Esondazioni in Sardegna : crolla un ponte su una statale. Allerta maltempo in Liguria : È crollato completamente il ponte sul rio Santa Lucia lungo la statale 195 che collega Cagliari al comune di Capoterra. Un tratto di strada, qualche chilometro prima, era già ceduto provocando una voragine che ha costretto la Polizia municipale a chiudere la statale all'altezza del ponte della Scafa.La forza dell'acqua, a seguito dell'esondazione del rio avvenuta questa mattina, ha inghiottito in queste ore quello che rimaneva ...

Maltempo - in arrivo forti piogge sul Nord-Ovest. Allerta rossa in Sardegna Previsioni Alluvione a Maiorca : 9 morti : Allarme in Piemonte e Ponente ligure per il rischio idrogeologico. La perturbazione ha già causato otto morti e diversi dispersi a Maiorca, nelle Baleari

Maltempo in Sardegna : è allerta rossa. Allagamenti - gente sui tetti e scuole chiuse : Un’ondata di Maltempo si è abbattuta nel sud della Sardegna, dove l'allerta col passare delle ore è diventata rossa. Emergenza a Capoterra, comune nel cagliaritano tra i più colpiti dalla pioggia. L'esondazione del rio Santa Lucia ha allagato la cittadina costringendo il sindaco a chiudere le scuole e l'Anas diverse strade. Si segnalano anche cittadini sui tetti delle case.Continua a leggere

Maltempo Sardegna : il presidente Pigliaru segue evoluzione dell’allerta nella sede della Protezione civile : Il presidente della Regione Sardegna Francesco Pigliaru si è recato questa mattina nella sala operativa della Protezione civile, con cui è costantemente in contatto da Bruxelles, dalle prime ore della mattina, l’assessora con delega alla Protezione civile Donatella Spano. Massima l’attenzione sui fenomeni meteorologici di quest’oggi e domani per l’avviso di condizioni meteorologiche avverse che, con precipitazioni a ...

Allerta Meteo “rossa” in Sardegna : a Cagliari domani scuole e università chiuse : In seguito all’Allerta Meteo diramata dalla protezione civile della Sardegna, a Cagliari domani rimarranno chiusi gli uffici del Comune e le scuole, e saranno sospese tutte le attività dell’università fino alle 6 del mattino di venerdì 12 ottobre. Per tutta la giornata di domani, resteranno chiusi anche i parchi e i cimiteri cittadini di Cagliari. Ordinanze analoghe che riguarderanno scuole e uffici saranno adottate anche negli altri ...

Allerta Meteo Sardegna 10 / 11 Ottobre 2018 : Il Centro Funzionale Regione Sardegna ha emesso un bollettino di criticità per Rischio Idrogeologico / Idraulico. Allerta Meteo Rossa – Rischio Idrogeologico sulle zone di Allerta:Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu Valido dalle ore 12:00 di mercoledì 10/10/2018 e sino alle ore 23:59 di giovedì 11/10/2018 Allerta Meteo Arancione – Rischio Idraulico sulle zone di Allerta:Iglesiente, Campidano, Flumendosa-Flumineddu, ...

Allerta Meteo “rossa” in Sardegna : rischio idrogeologico fino alla mezzanotte di domani : A causa delle abbondanti piogge che si stanno abbattendo su Campidano, Iglesiente e Flumendosa-Flumineddu la protezione civile regionale della Sardegna ha emesso un’Allerta Meteo codice rosso per rischio idrogeologico: l’avviso è valido fino alla mezzanotte di domani, giovedì’ 11 ottobre. Sono previste precipitazioni, anche grandinate, vento e temporali, soprattutto nell’area metropolitana di Cagliari. Al momento non è ...

