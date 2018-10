In Italia ci sono più di 750mila persone in pensione da 40 anni Ecco chi se la gode

Cancro - Melania Rizzoli : "Al Sud Italia ci sono meno tumori - ma al Nord si guarisce di più" : Nel nostro Paese ogni benedetto giorno oltre 1.000 persone ricevono una nuova diagnosi di tumore, e quest' anno, da gennaio a settembre, sono stati registrati 4.300 casi in più rispetto al 2017, per un totale di 373.300 neo-diagnosticati in Italia nel 2018. Questi sono i dati presentati la scorsa se

Spread - le pressioni più forti dagli Usa. Speculazione o investimento? Ecco a chi sono in mano i titoli Italiani all’estero : Se dovesse verificarsi un attacco dei mercati contro l’Italia, cercare chi per primo ha premuto il grilletto sarebbe un esercizio stucchevole e fine a se stesso. È illusorio credere all’esistenza di un “colpevole” con nome e cognome, che impartisce l’ordine e che decide fortune e disgrazie di un Paese. È una visione che cozza con quello che è il funzionamento dei mercati dove, certamente, sono all’opera anche forze speculative, ma che nel ...

Manovra - ci sono i Cir nelle parole Salvini su risparmio Italiani : Roma, 9 ott., askanews, - Si chiamano Cir, Conti individuali di risparmio. E' lo strumento finanziario al quale ha fatto riferimento in modo implicito il vice premier Matteo Salvini parlando oggi a ...

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono ufficiali : caratteristiche e prezzo in Italia : ufficializzati oggi i nuovi smartphone top di gamma Google Pixel 3 e Pixel 3 XL: ecco le principali caratteristiche hardware, software e il prezzo di vendita in Italia.Ci siamo, i dispositivi Android Pie 9.0 top di gamma di Google Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono ufficiali e sono entrambi disponibili per il mercato Italiano.Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono ufficiali: ecco le principali caratteristicheDisplay e batteria e designIl modello XL è ...

Quali sono le critiche di BankItalia alla manovra del governo : La manovra avrà un impatto 'modesto e graduale' sulla crescita. L'avvertimento è della Banca d'Italia, secondo cui l'incremento del Pil nel 2019 si manterrà sotto l'1%. Anche il disinnesco delle ...

Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono già in preordine in Italia sul Google Store a prezzi salati : L'evento Made by Google è ancora in pieno svolgimento, ma i nuovi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono già in preordine sullo Store ufficiale Italiano. L'articolo Google Pixel 3 e Pixel 3 XL sono già in preordine in Italia sul Google Store a prezzi salati proviene da TuttoAndroid.

Salvini : "Se lo spread salirà non staremo fermi. Gli Italiani sono pronti a darci una mano" : Se lo spread dovesse continuare a salire, come reagirà il governo? Salvini è sicuro: "Non saremo fermi abbiamo più di un'idea", ha affermato il ministro dell'Interno a margine del G6 di Lione. Gli italiani sono un popolo di risparmiatori e, questo, secondo Salvini, sarà un punto di forza in caso di impennata dello spread: "La forza dell'Italia, che nessun altro degli amici seduti al tavolo oggi ha, né i ...

Istat : in Italia 5 milioni di poveri - 1 - 6 milioni sono stranieri : In Italia vivono 5 milioni di individui in condizione di povertà assoluta, il massimo dal 2005 sia in termini di famiglie (1,778 milioni, pari al 6,9% delle famiglie residenti) che in termini di singole persone (8,4% dell’intera popolazione). È il dato - aggiornato al 2017 - che ha fornito il presidente dell’Istat Maurizio Franzini durante un’audiz...

Ecco le città con la più alta densità di bar in tutto il mondo - quattro sono in Italia : Qual è la città con la più alta densità di bar in tutto il mondo? Se lo è chiesto Alpha Travel Insurance, stilando così una classifica della movida più variegata di cento città di tutto il globo, dagli Stati Uniti dal Giappone, dall'Australia al Brasile. ...

Manovra - debito pubblico alle stelle? Il leghista : 'Ci sono sempre i risparmi degli Italiani' : Non è la prima volta che il tema salta fuori negli ultimi giorni. Da quando cioè, dopo l'annuncio della Manovra, lo spread è esploso e la borsa è andata a picco, sopratutto per il settore bancario. Il ...

Stress - 9 Italiani su 10 sono stressati e sottovalutano i sintoni : Lo sport inoltre aiuta a scaricare le tensioni e libera endorfine, le sostanze del buon umore che alzano i livelli di energia dell'organismo'.

Marotta al Club Italia - Gravina : "È interessato ma ci sono paletti economici" : Graivna, candidato unico alla presidenza Figc: "L'ho contattato ma non so se sarà un matrimonio possibile"