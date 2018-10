In crisi Forza Italia | Toti | no scissioni ma riflettere E spunta “Forza Salvini”

Forza Italia - è crisi con la Lega? Berlusconi attacca Salvini : 'Sottomesso a M5S' : Silvio Berlusconi torna a parlare. Lo fa nell'appuntamento rappresentato dalla tre giorni di Forza Italia , organizzata da Maria Stella Gelmini a Milano. L'occasione è stata proficua per fornire il proprio punto di vista su quello che è l'attuale momento politico Italia no e dire la sua su quello che oggi sembra un rapporto scricchiolante tra il suo partito e la Lega. Sospetti che erano vivi gia' da qualche tempo, ma che vengono acuiti da ...

Forza Italia - è crisi con la Lega? Berlusconi attacca Salvini : 'Sottomesso a M5S' : Silvio Berlusconi torna a parlare. Lo fa nell'appuntamento rappresentato dalla "tre giorni" di Forza Italia , organizzata da Maria Stella Gelmini a Milano. L'occasione è stata proficua per fornire il proprio punto di vista su quello che è l'attuale momento politico Italia no e dire la sua su quello che oggi sembra un rapporto scricchiolante tra il suo partito e la Lega. Sospetti che erano vivi già da qualche tempo, ma che vengono acuiti da ...

Milan - prova di forza contro la crisi : con il Sassuolo vince 4-1 : I rossoneri tornano al successo in casa degli emiliani grazie alle reti di Kessie, alla doppietta di Suso e al gol di Castillejo. Per i neroverdi a segno Djuricic

UE e FAO intensificano gli sforzi per rafforzare la resilienza alle crisi alimentari : La Commessione Europea e l’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’Alimentazione e l’Agricoltura (FAO) hanno concordato oggi a New York di rafforzare la partnership globale volta a sostenere la resilienza di milioni di persone colpite da gravi – e spesso prolungate o ricorrenti – crisi alimentari nel mondo. L’accordo di collaborazione, firmato dal Commissario europeo per la Cooperazione Internazionale e lo ...