In calo la raccolta premi per le polizze assicurative | ma il 2018 dovrebbe portare

Confagri : in Toscana calo del 40% raccolta dei pomodori da salsa : Roma, 3 ott., askanews, - Il raccolto non è ancora terminato, ma il risultato finale non presenterà grandi sorprese per i coltivatori di pomodoro da salsa, che in Toscana si concentrano ...

Raccolta nocciole - calo del 20% ma alta qualità nel cuneese : Roma, 20 set., askanews, - alta qualità ma una resa inferiore del 20% allo scorso anno, sulla quale non hanno influito tanto i danni da cimice, nel complesso abbastanza limitati, ma le forti piogge ...

Siccità : raccolta cereali in calo

Viacom : utili in calo nel trimestre - pesa flessione della raccolta pubblicitaria : Calano del 3,7% le entrate trimestrali di Viacom. La conglomerata di media statunitense, con vari interessi in tutto il mondo nei canali televisivi satellitari e via cavo, proprietario di MTV, Comedy Central e Paramount Pictures, ha registrato ricavi trimestrali inferiori alle stime di Wall Street, in quanto la ...

Sempre più raccolta differenziata in Emilia-Romagna - ma il Piacentino è in calo - -2 - 3% - : 'La raccolta differenziata è un tassello fondamentale della strategia per la transizione a un'economia Sempre più circolare- sottolinea l'assessore regionale all'Ambiente, Paola Gazzolo -, vero ...

Coldiretti - parte la prima raccolta pomodori etichettati. Ma produzione in calo del 9 per cento : Teleborsa, - Disco verde per la "partenza" in tutta Italia della raccolta del pomodoro destinato ai cosiddetti "prodotti da cucina", vale a dire pelati, polpe, passate, concentrato e sughi pronti . Ma,...