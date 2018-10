Ilary Blasi fuorionda imbarazzante al Gf Vip

Grande Fratello Vip - bocciato il nuovo look di Ilary Blasi : Dopo due look aggressivi che hanno diviso l’opinione pubblica, per la terza puntata del Grande Fratello Vip Ilary Blasi ha voluto optare per un look molto più sobrio. La conduttrice è apparsa davanti alle telecamere con un abito a tre pezzi grigio antracite, costituito da giacca avvitata, gilet con bottoni e pantaloni a vita alta super slim. Il look, che costa 1.995 euro, è stato arricchito da tacchi a spillo e un top color carne che non ...

Corona minaccia il GF VIP e Ilary Blasi : Dopo l’ultima puntata del GF Vip, Fabrizio Corona ha deciso di dire la sua, citando anche Ilary Blasi. Da diverse settimane ormai Silvia Provvedi, ex di Corona, è rinchiusa nella casa di Cinecittà. Qualche giorno fa, nel corso della diretta, la ragazza ha parlato per la prima volta del suo rapporto con l’ex re dei paparazzi, rispondendo ad un’intervista in cui lui affermava senza mezzi termini di non averla mai amata. La ...

Grande Fratello Vip - Fabrizio Corona vede Silvia Provvedi e Ilary Blasi e sbrocca : 'Strani impulsi - qua...' : Non è andata giù a Fabrizio Corona la puntata di lunedì del Grande Fratello Vip che lo ha visto uscire con le ossa rotte. La sua ex Silvia Provvedi in lacrime, letteralmente stravolta per la rottura ...

Ilary Blasi - fuorionda imbarazzante al GfVip : «Sono rinc****» : di Emiliana Costa Ilary Blasi e il fuorionda imbarazzante al Grande Fratello Vip . Ieri sera la Capitana ha condotto come al solito la diretta del reality per quattro ore abbondanti. Verso la fine ...

Grande Fratello Vip - il gesto di Silvia Provvedi manda su tutte le furie Ilary Blasi : Scena esilarante ieri al Grande Fratello Vip . Ilary Blasi si stava per collegare con Silvia Provvedi per parlare della sua storia d'amore con Fabrizio Corona, terminata malissimo. Nel maxi schermo ...

Gf Vip Ilary Blasi frecciatina a Fabrizio Corona : Anche dentro la casa del “GF Vip” non si è potuto fare a meno di parlare di Fabrizio Corona e la Blasi ha lanciato una frecciatina velenosa contro l’ex fidanzato d Silvia Provvedi. Fabrizio Corona ha detto a “Verissimo” di non aver mai amato la Provvedi: “Anche solo camminare vicini sembriamo ridicoli”. La Provvedi ha chiarito di aver mollato Corona quando ha capito che era cambiato, poi ha trovato pieno sostegno da Ilary Blasi che ha ...

Silvia Provvedi - lacrime per Fabrizio Corona. E Ilary Blasi la difende : Silvia Provvedi in lacrime per Fabrizio Corona. Tutto davanti alle telecamere della casa del GF Vip, dove la cantante del duo «Le Donatella» è chiusa insieme alla sorella Giulia dallo scorso 24 settembre. Alla giovane modenese, 25 anni a dicembre, è stata infatti mostrata l’intervista che pochi giorni fa l’ex fidanzato ha rilasciato a Verissimo e dove, senza tanti giri di parole, dichiara non averla mai amata: «La verità è che non siamo mai ...

Ilary Blasi nella quotidianità : Totti svela i segreti di sua moglie : Ilary Blasi nella vita di tutti i giorni: Francesco Totti parla della moglie L’autobiografia di Francesco Totti ha riscosso un grandissimo successo. L’ex capitano della A.S. Roma ha scritto nero su bianco i dettagli di tutta la sua vita, passando dalla carriera calcistica alla vita privata, quella vissuta fuori dai riflettori. Il settimanale Tv Sorrisi […] L'articolo Ilary Blasi nella quotidianità: Totti svela i segreti di sua ...

GFVIP : Altre Gaffe di Ilary Blasi durante la diretta! Risate in studio : La terza puntata del Gf Vip è stata piuttosto carica di emozioni per il pubblico, ma soprattutto per i concorrenti L'articolo GFVIP: Altre Gaffe di Ilary Blasi durante la diretta! Risate in studio proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

Grande Fratello Vip. Gaffe di Ilary Blasi (a microfoni aperti) : Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin e Ivan Cattaneo sono i nominati della terza puntata del Grande Fratello Vip 2018. Una puntata piena di emozioni con Francesco Monte che ha messo un punto definitivo alla sua storia con Cecilia Rodriguez, dallo scorso anno fidanzata con il ciclista ed ex concorrente della seconda edizione del reality show Ignazio Moser, e Silvia Provvedi che ha chiuso la porta a Fabrizio Corona, suo ex fidanzato da questa ...

Gf Vip - Ilary Blasi pensa di avere il microfono chiuso e fa una clamorosa gaffe : La terza puntata del Gf Vip è stata piuttosto carica di emozioni per il pubblico, ma soprattutto per i concorrenti del programma. La diretta è stata particolarmente 'impegnativa' per Francesco Monte e ...