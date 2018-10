Il voto di Midterm sarà deciso dalle donne Il futuro della politica globale è femminile

Rihanna sostiene dem a voto Usa midterm : ANSA, -WASHINGTON, 10 OTT - Un'altra star del mondo delle spettacolo e' scesa in campo per invitare i propri seguaci a registrarsi per votare nelle elezioni di midterm, sostenendo i democratici. Rihanna, che ha 65 milioni di follower, ha seguito ...

Trump - audio rubato : violenze se Repubblicani perdono voto di midterm - : La dichiarazione emerge da una registrazione audio, durante un incontro a porte chiuse tra il presidente, pastori evangelici e leader cristiani. Polemiche per l'intervento del tycoon accusato di ...

Il voto di Midterm che può cambiare la politica Usa : Negli ultimi diciotto mesi, il mondo ha assistito a una fase della politica americana inedita, mai sperimentata in precedenza: il presidente Donald Trump, con il suo nazionalismo economico neopopopulista di destra, il suo disprezzo per la diplomazia e la tradizione, rimane un mistero per il resto del mondo e anche per molti di noi qui negli Stati U...

Facebook rimuove 652 profili falsi in vista del voto di midterm : Individuati profili considerati falsi, alcuni legati a Russia e Iran, e implicati in comportamenti considerati di «disturbo» in vista delle elezioni di midterm negli Stati Uniti il prossimo novembre