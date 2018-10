Il vilipendio per me è un reato antidemocratico Ma Bonafede sembra gradirlo

Il ministro Bonafede firma l’autorizzazione a procedere per vilipendio per Grillo e Salvini : "Ho deciso di concedere l’autorizzazione a procedere per tutti i casi pendenti. La coerenza è un valore che va coltivato prima di tutto nelle istituzioni. Vi comunico che fra le persone per cui ho firmato l’autorizzazione a procedere ci sono: Beppe Grillo, Carlo Sibilia, il padre di Alessandro Di Battista e il ministro dell’Interno, Matteo Salvini", ha annunciato il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede.Continua a leggere

Umberto Bossi chiede l’affidamento ai servizi sociali per scontare la condanna per vilipendio : Il Senatore del Carroccio, Umberto Bossi, sarebbe intenzionato a chiedere l'affidamento in prova ai servizi sociali per scontare la condanna a un anno e 15 giorni di carcere per vilipendio al presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, che durante un comizio tenuto nel 2011 chiamò "terùn".Continua a leggere

Il ministro Bonafede dà l'ok a procedere contro Salvini - Grillo e Sibilia per vilipendio al capo dello Stato : "Oggi ho firmato 9 richieste di autorizzazioni a procedere. Diverse procure italiane, infatti, hanno chiesto al Guardasigilli di poter avviare alcuni procedimenti per i reati di vilipendio. Erano fascicoli che stavano lì da tanto, alcuni erano sulla scrivania del ministro dal 2014". Il ministro della Giustizia (del Movimento 5 Stelle) Alfonso Bonafede annuncia così, su Facebook, di aver dato l"ok a procedere contro Matteo Salvini, Beppe Grillo, ...

Bossi condannato per vilipendio a Napolitano : la procura generale di Brescia emette ordine di carcerazione : La procura generale di Brescia ha emesso un ordine di carcerazione per Umberto Bossi. Contestualmente per il fondatore della Lega è stato emesso anche un decreto di sospensione dello stesso ordine di esecuzione della pena. L’atto firmato dal sostituto procuratore generale Gian Paolo Volpe è legato alla sentenza della Cassazione che ha condannato Bossi in via definitiva per vilipendio al presidente della Repubblica a un anno e 15 giorni di ...

Umberto Bossi condannato per vilipendio contro il Quirinale : È stato condannato ad un anno e 15 giorni di reclusione l'ex leader della Lega Umberto Bossi. Aveva definito 'terrone' Giorgio Napolitano e avergli fatto il gesto delle corna durante un comizio del ...

