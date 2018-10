Il trailer finale di Ralph Spacca Internet è online

Sharknado 6 - nel trailer finale draghi-squali e dinosauri : Se i feroci squali volanti della saga di Sharknado non sono più sufficienti a soddisfare la vostra voracità, immaginate ora quegli stessi squali confrontarsi con temibili predatori preistorici. Come si vede nel trailer finale diffuso in questi giorni, e come anticipato negli scorsi mesi, Sharknado 6 vede i protagonisti della pellicola (e in particolare Ian Ziering di Beverly Hills 90210) viaggiare nel tempo per eliminare la minaccia alla radice: ...