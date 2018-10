Il software di Amazon che assumeva solo uomini

Amazon "licenzia" il software sulle assunzioni per sessismo - preferiva gli uomini : Affidarsi ai freddi algoritmi informatici per evitare le umane debolezze non sempre è garanzia di un buon risultato. Ne è una prova l'esperimento di Amazon, che ha cercato di sfruttare l'intelligenza artificiale (AI) per valutare i curricula scoprendo che il suo software discriminava le donne. Un team di Amazon composto da esperti di apprendimento automatico - racconta la Reuters sul suo sito - ha lavorato tra il 2014 e il 2017 ad ...