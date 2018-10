Il settore beni personali a Milano si è mosso verso il basso | -5 | 89%

Il settore beni personali a Milano si muove verso il basso - -3 - 63% - : Andamento depresso per l' indice dei beni personali italiano . Un andamento che non sorprende dopo il netto calo registrato dall' EURO STOXX Personal & Household Goods . Il comparto degli articoli ...

Calo per il settore beni di consumo italiano - -1 - 31% - - netto calo registrato da Pirelli : calo per il comparto dei beni di largo consumo che segue la scia dell'andamento in frazionale diminuzione dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Goods scivola a quota 134.689,8 di 1.789,11 ...

Si muove in territorio positivo il settore beni di consumo italiano - +2 - 17% - - si concentrano gli acquisti su Moncler : Mette il turbo il comparto dei beni di largo consumo che fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell' indice EURO STOXX che mostra un timido +0,57%, dopo la chiusura di ieri a quota 378,...

Modesto rialzo per il settore beni di consumo italiano - +0 - 55% - - exploit di OVS : Si muove con moderazione il comparto dei beni di largo consumo , che chiude poco oltre i livelli precedenti, segnando una performance meno briosa rispetto a quella dell' indice EURO STOXX . Il FTSE ...

Vola il settore beni di consumo italiano - +2 - 35% - - notevole balzo in avanti per Fiat Chrysler : Preme sull'acceleratore il comparto dei beni di largo consumo , mentre mostra un andamento in lieve rialzo dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a quota 132.167,64, con un ...

Il settore beni di consumo italiano in rialzo - +1 - 34% - : Teleborsa, - Brilla il comparto dei beni di largo consumo nonostante l'andamento pressoché stabile evidenziato dall'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a 132.167,64 in crescita ...

Debole il settore beni di consumo italiano - -0 - 60% - - in forte calo Brunello Cucinelli : Teleborsa, - Il Comparto dei beni di largo consumo si muove nella giornata odierna con un timido segno meno, in perfetta sintonia con l'indice EURO STOXX. Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a ...

Il settore beni di consumo italiano mostra qualche piccolo spunto rialzista - +0 - 40% - - exploit di Safilo : Buona tenuta per il comparto dei beni di largo consumo che evidenzia un andamento poco migliore dell' indice EURO STOXX . Il FTSE Italia Consumer Goods ha aperto a 131.224,69, in rialzo dello 0,40% ...