Il segreto | Prudencio non permette a Saul di vedere Julieta | anticipazioni puntata 10

IL segreto/ Anticipazioni puntata serale 10 ottobre : Julieta sta male - la scelta di Prudencio : Il SEGRETO, Anticipazioni puntata serale 10 ottobre: Julieta sta male, Prudencio allontana Saul mentre per Nicolas le cose si mettono davvero male, morirà?

Il segreto trame ottobre : Prudencio tenta di prendere con la forza Julieta : Il Segreto gia' da un po’ propone anticipazioni e spoiler sulla storyline che vede in questo periodo coinvolti Julieta, Saul e Prudencio, i tre giovani protagonisti della telenovela scritta da Aurora Guerra che saranno al centro delle trame anche nei prossimi mesi. I due fratelli Ortega si sono fin da subito contesi la ragazza, odiata da Francisca che in lei ha rivisto molto della sua precedente nemica Pepa: innamoratasi di Saul, il loro ...

Spoiler - Il segreto : Prudencio offende Don Anselmo - Julieta augura il male al marito : Le anticipazioni delle nuove puntate de Il Segreto, in onda a novembre su Canale 5, svelano che Prudencio continuerà ad ostacolare la relazione tra Julieta e Saul. Il cattivo degli Ortega, infatti, accuserà la moglie di aver ucciso il padre. Successivamente deciderà di non concederle l'annullamento delle nozze, arrivando perfino ad offendere Don Anselmo. Il Segreto, Spoiler: Julieta accusa dell'omicidio di Ignacio La storia d'amore ostacolata di ...

Il segreto anticipazioni : PRUDENCIO non concede l’annullamento a JULIETA : Non ci sarà pace per JULIETA Uriarte (Claudia Galan) e Saul Ortega (Ruben Bernal) nei prossimi episodi italiani de Il Segreto. Dopo essere fuggita da un tentativo di violenza da parte del marito PRUDENCIO (Josè Milan), la stessa JULIETA rivelerà a Saul che qualche mese prima lo aveva lasciato poiché Francisca Montenegro (Maria Bouzas) aveva minacciato di farlo condannare a morte per l’assassinio del suo professore universitario. Tutto ...

Il segreto anticipazioni ottobre : Prudencio e Nazaria si baciano - Francisca si salva : Le puntate de Il Segreto in onda a ottobre su Canale 5 saranno ricche di colpi di scena e novita' inattese per molti abitanti di Puente Viejo, come svelano le anticipazioni spagnole basate sugli episodi gia' trasmessi su Antena 3. Protagonista assoluta sara' come spesso accade donna Francisca Montenegro, che questa volta riuscira' a cavarsi dai guai nei quali si trovera' a causa della rivolta degli operai guidati da un Graciano Larraz davvero ...

Anticipazioni Il segreto : Prudencio annulla le nozze - Gonzalo chiede soldi a Fernando : Le Anticipazioni delle puntate spagnole de Il Segreto in onda dal 1 al 5 ottobre su Antena 3 svelano che il comportamento di Raimundo e Gonzalo desterà i sospetti di Julieta e Saul. Prudencio, intanto, comunicherà alla moglie di aver richiesto l'annullamento del matrimonio. Infine Severo scoprirà che sulla sua nuova attività è diffusa una superstizione. Il Segreto: Gonzalo vuole trovare Alfonso e Emilia Antolina farà credere a tutti di avere una ...

ANTICIPAZIONI IL segreto/ Puntata serale 26 settembre : Julieta a un bivio - Prudencio o Saul? : Il SEGRETO, ANTICIPAZIONI Puntata serale 26 settembre: il giorno delle nozze di Julieta e Prudencio è arrivato, ma Saul tenta l'ultima mossa per impedirlo.

Il segreto anticipazioni : Larraz e i suoi uomini interrompono le nozze di Prudencio e Julieta : José Milàn e Claudia Galàn Prosegue senza sosta l’appuntamento con le vicende de Il Segreto. La soap spagnola tiene compagnia al pubblico di Canale5 dal lunedì al venerdì dalle 16.20 (con l’inizio del GF Vip, l’appuntamento è stato posticipato di 10 minuti) alle 17.10, e il sabato alle 15.10. Agli appuntamenti in daytime sulla rete ammiraglia si è inoltre aggiunto da alcune settimane uno spazio settimanale in prima serata ...

Il segreto - Julieta : 'Voglio uccidere Prudencio con la sua stessa pistola' - puntata 1888 : Le anticipazioni de Il Segreto svelano che Julieta è pronta a farsi giustizia da sola, uccidendo Prudencio. La Uriarte, dopo aver ottenuto faticosamente le prove che tanto cercava da Fernando, è ormai certa che sia suo marito l'assassino di Saul. Davanti alla prova regina, ovvero la pistola con la quale il consorte avrebbe sparato a Saul, Julieta prendera' coraggio e, travestitasi da uomo per non farsi riconoscere, si nascondera' dietro un ...

Il segreto Anticipazioni 21 settembre 2018 : Julieta e Prudencio decidono la data del loro matrimonio : L'Uriarte, in preda alla gelosia, decide di sposarsi entro quindici giorni. Severo e Carmelo hanno ottenuto nuove informazioni su Camerlito mentre a Puente Viejo arriva Irene Campuzano.

Anticipazione Il segreto : Julieta sposa Prudencio - ma non si concede : Il Segreto anticipazioni: Julieta sposa Prudencio, ma non consumano il matrimonio Le anticipazioni de Il Segreto rivelano che Julieta non riesce a consumare il matrimonio con Prudencio. La giovane ha deciso di convolare a nozze con il più piccolo dei fratelli Ortega. Ma questa decisione si rivela essere un vero e proprio sbaglio. Infatti, Julieta […] L'articolo Anticipazione Il Segreto: Julieta sposa Prudencio, ma non si concede proviene ...

Il segreto anticipazioni : PRUDENCIO “salva” CONSUELO dall’avvelenamento : Nelle puntate de Il Segreto da poco andate in onda in Italia, Julieta Uriarte (Claudia Galan) ha chiesto a PRUDENCIO Ortega (Josè Milan) di accelerare i preparativi delle loro nozze: turbata dalla visione di un bacio tra Saul (Ruben Bernal) e l’infermiera Laura Moreno (Marta Cruz), la nostra protagonista si è sentita presa in giro dal suo amato e, proprio per questa ragione, dirà sì al fratello Ortega “sbagliato” nelle prossime ...