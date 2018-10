Il Segreto Anticipazioni puntata 11 ottobre | Prudencio impaziente | Julieta nei guai

IL Segreto - anticipazioni puntata di giovedì 11 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di giovedì 11 ottobre 2018: Nicolas è in ansia per il suo destino e decide di affidare Juanita a Emilia e Alfonso, chiedendo loro di crescerla come se fosse una loro figlia… Carmelito sta male: il bambino non mangia, ha la febbre ed è tanto debole. Don Anselmo si reca da Irene e le offre il suo aiuto… Julieta chiede a Prudencio di avere pazienza e gli promette che quanto prima riusciranno a vivere il rapporto ...

Il Segreto - anticipazioni : SEVERO si innamora di IRENE ma poi lei… : Nelle puntate de Il Segreto andate in onda di recente su Canale 5, SEVERO Santacruz (Chico Garcia) ha potuto finalmente riabbracciare il piccolo Carmelito: IRENE Campuzano (Rebeca Sala) infatti, appena ha scoperto che il neonato di cui si stava prendendo cura non era suo figlio Ruben, ha fatto chiarezza con il vedovo di Candela (Aida De La Cruz) e gli ha “restituito” il bambino. Le anticipazioni indicano che IRENE tornerà presto ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Emilia incinta dopo lo stupro subito in carcere : Nonostante la morte di Perez, l'incubo per i Castaneda non finisce: Emilia scopre di essere rimasta incinta in seguito agli abusi subiti durante la prigionia.

Il Segreto Anticipazioni 11 ottobre 2018 : Nicolas decide di affidare sua figlia a Emilia e ad Alfonso mentre Julieta chiede a Prudencio di essere paziente. Presto vivranno come una vera coppia.

Il Segreto Anticipazioni : FERNANDO MESIA affronta SAUL e gli dice che… : La strana “sparizione” di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) causerà il ritorno di FERNANDO MESIA (Carlos Serrano) a Puente Viejo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo segnalato ai nostri lettori, la dark lady della telenovela incaricherà il figlio di Olmo (Iago Garcia) di curare tutti i suoi affari finché lei sarà assente dal paesello. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che FERNANDO si intrometterà ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 10 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di mercoledì 10 ottobre 2018 (pomeriggio e prima serata): Dolores non vuole uscire dall’Emporio, temendo un nuovo incontro-scontro con la futura suocera Patrocinio. Gli abitanti di Puente Viejo assediano il municipio e vogliono Nicolas libero. Alfonso riesce a calmare tutti e a permettere a Espinosa di lasciare il paese. Dopo la ribellione dei braccianti, Donna Francisca dà istruzioni per recuperare il lavoro dei ...

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 15-20 ottobre 2018 : la fuga di Nicolas! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 15 a sabato 20 ottobre 2018: Nicolas scampa alla morte grazie all’aiuto dei suoi amici! Una richiesta choc! Anticipazioni Il Segreto: Tiburcio e Dolores si sposano! L’ira di Perez de Ayala dopo la fuga di Nicolas e Juanita! I Castaneda nei guai! Francisca “invita” Nazaria a sedurre Prudencio… Julieta sta male… Irene e Severo: prove di convivenza! El Secreto de ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Emilia uccide Perez De Ayala - padre dell'assassino di Mariana : Dopo le violenze subite da parte del crudele generale Perez De Ayala, Emilia, con l'aiuto di Tiburcio, diventa un'esperta lanciatrice di coltelli, e si libera del nemico.