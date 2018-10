IL Segreto/ Anticipazioni puntata serale 10 ottobre : Julieta sta male - la scelta di Prudencio : Il SEGRETO, Anticipazioni puntata serale 10 ottobre: Julieta sta male, Prudencio allontana Saul mentre per Nicolas le cose si mettono davvero male, morirà?(Pubblicato il Wed, 10 Oct 2018 13:24:00 GMT)

Il Segreto Anticipazioni : FERNANDO MESIA affronta SAUL e gli dice che… : La strana “sparizione” di Francisca Montenegro (Maria Bouzas) causerà il ritorno di FERNANDO MESIA (Carlos Serrano) a Puente Viejo nelle prossime puntate italiane de Il Segreto: come abbiamo segnalato ai nostri lettori, la dark lady della telenovela incaricherà il figlio di Olmo (Iago Garcia) di curare tutti i suoi affari finché lei sarà assente dal paesello. Dando uno sguardo alle anticipazioni si scopre che FERNANDO si intrometterà ...

IL Segreto - anticipazioni puntata di mercoledì 10 ottobre 2018 : anticipazioni Il SEGRETO di mercoledì 10 ottobre 2018 (pomeriggio e prima serata): Dolores non vuole uscire dall’Emporio, temendo un nuovo incontro-scontro con la futura suocera Patrocinio. Gli abitanti di Puente Viejo assediano il municipio e vogliono Nicolas libero. Alfonso riesce a calmare tutti e a permettere a Espinosa di lasciare il paese. Dopo la ribellione dei braccianti, Donna Francisca dà istruzioni per recuperare il lavoro dei ...

Il Segreto Anticipazioni 10 ottobre 2018 : Mentre i cittadini di Puente Viejo vogliono che Nicolas venga scarcerato, Dolores cerca di evitare la suocera e si chiude nell'emporio.

Anticipazioni Il Segreto trama puntate 15-20 ottobre 2018 : la fuga di Nicolas! : Anticipazioni Il Segreto trama puntate da lunedì 15 a sabato 20 ottobre 2018: Nicolas scampa alla morte grazie all’aiuto dei suoi amici! Una richiesta choc! Anticipazioni Il Segreto: Tiburcio e Dolores si sposano! L’ira di Perez de Ayala dopo la fuga di Nicolas e Juanita! I Castaneda nei guai! Francisca “invita” Nazaria a sedurre Prudencio… Julieta sta male… Irene e Severo: prove di convivenza! El Secreto de ...

Il Segreto Anticipazioni Spagnole : Emilia uccide Perez De Ayala - padre dell'assassino di Mariana : Dopo le violenze subite da parte del crudele generale Perez De Ayala, Emilia, con l'aiuto di Tiburcio, diventa un'esperta lanciatrice di coltelli, e si libera del nemico.

IL Segreto - anticipazioni e trame puntate dal 15 al 20 ottobre 2018 : anticipazioni settimanali puntate Il SEGRETO da lunedì 15 a sabato 20 ottobre 2018: Dolores riceve molti regali di nozze, ma Donna Patrocinio esprime le sue opinioni a riguardo. Severo è disperato per il piccolo Carmelito e capisce che potrà guarire solo riportandolo da Irene, quando quest’ultima si presenta inaspettatamente alla sua porta. Nicolas è in pericolo di vita: il Generale vuole ucciderlo durante il suo trasferimento. Meliton ...

Il Segreto - anticipazioni trame spagnole : tre nuovi arrivi a Puente Viejo : Grazie alle anticipazioni spagnole sulle puntate della soap Il Segreto sappiamo che ci saranno tre le new entry a Puente Viejo. Gli episodi si arricchiranno infatti di nuovi protagonisti che andranno a movimentare le trame della soap di Aurora Guerra. nuovi triangoli amorosi si intrecceranno e tutto avverrà in seguito al matrimonio di Isaac Guerrero, un amico di Matias. Veniamo a chiarire la situazione. Il Segreto, anticipazioni spagnole: un ...

Il Segreto Anticipazioni 9 ottobre 2018 : Nicolas fa fuori l'assassino di Mariana e viene arrestato, ma il paese è pronto a reclamare la sua liberazione.

Il Segreto Anticipazioni : JULIETA scopre che potrebbe tornare in carcere : Nei nostri precedenti post dedicati alle anticipazioni delle future puntate de Il Segreto, vi abbiamo parlato ampiamente dell’arresto di JULIETA Uriarte (Claudia Galan). Eh sì: arrabbiato per la decisione della moglie di andare a vivere a casa di nonna Consuelo (Trinidad Iglesia) insieme a Saul (Ruben Bernal), Prudencio (Josè Milan) non esiterà a scagliarsi contro la nostra protagonista e la incastrerà per l’omicidio del padre ...

Il Segreto - anticipazioni puntate dal 13 al 19 ottobre 2018 : Nelle puntate della soap Il Segreto relative alla settimana prossima vedremo Carmelito inappetente e triste. Il piccolo figlio di Candela considerava Irene una madre ed ora non riuscirà nemmeno a dormire. La vita con il padre (che lo ama immensamente) non sarà sufficiente a farlo stare sereno. Che succederà al Santacruz ed a suo figlio? Eccovi tutte le anticipazioni dal 13 al 19 ottobre della soap “Il Segreto”. Il Segreto ...

Il Segreto Anticipazioni : EMILIA e ALFONSO uccidono PEREZ DE AYALA : L’arrivo del cattivissimo Simon PEREZ De AYALA (Chema Adeva) non passerà inosservato ai telespettatori de Il Segreto: di passaggio a Puente Viejo per scoprire che fine ha fatto Nicolas (Alejandro Siguenza), l’assassino del figlio Tomas (Miguel Angel Diaz), il funzionario dell’esercito seminerà terrore in tutta la cittadina ma, ad un certo punto, concentrerà le sue attenzioni soprattutto sui poveri EMILIA (Sandra Cervera) e ...

Anticipazioni - Il Segreto : Saul si fa arrestare per salvare Julieta dalla garrota : Nuovo spazio dedicato ad Il Segreto, la telenovella scritta da Aurora Guerra [VIDEO], in programma dal lunedì al sabato su Canale 5. Le Anticipazioni delle puntate, che andremo a vedere in autunno su Canale 5, si soffermano su Julieta e Saul interpretati da Claudia Galan e Ruben Bernal. La coppia, infatti, sara' arrestata dalle guardie civili dopo aver tentato di fuggire da Puente Viejo. Se Saul verra' liberato da Prudencio, la Uriarte verra' ...

Anticipazioni Il Segreto dall'8 al 13/10 : Ortuno colpisce a morte l'assassino di Mariana : Stando alle Anticipazioni de Il Segreto della settimana prossima [VIDEO], che va da lunedì 8 a sabato 13 ottobre, gli spettatori assisteranno alla morte dell'assassino di Mariana. Si scoprira' che la donna era incinta quando fu uccisa e ciò spingera' Nicolas ad ammazzare il Dos Caras. Inevitabilmente, l'Ortuno verra' incarcerato e dovra' fare i conti con la furia del Generale Perez de Ayala. Il Segreto, Julieta continua a rifiutare Prudencio, ...