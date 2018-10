Il ristorante di Milano dove mangi gratis se hai 100 mila like

agi

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Che i social abbiano ampiamente superato la funzione per i quali sono stati creati è cosa risaputa. Sui social si formano le famiglie, si seguono funzioni religiose, si vincono (e perdono) elezioni, da quelle condominiali a quelle alla presidenza degli Stati Uniti e, ovviamente, si fa pubblicità alla propria attività. Dev’essere nata da quest’ultima fondamentale funzionalità l’idea di Matteo e Tommaso Pittarello, due fratelli padovani proprietari della catena di sushi bar chiamata This is not a sushi bar, di trasformare i propri followers in vera e propria moneta buona per pagarsi un pranzo. Il tutto funziona in maniera piuttosto semplice: ci si siede al tavolo e si ordina come in un qualsiasi, quando il piatto arriva lo si fotografa e posta sui propri social taggando ovviamente il@thisisnotasushibar e utilizzando ...