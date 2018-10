Il più strano fra i 10 consigli per tenere a bada il peso | non usare la parola

Chiara Ferragni e Fedez mostrano la loro collezione di orologi da far invidia ai più ricchi del mondo : Un nuovo, divertente episodio della saga dei 'Ferragnez': Fedez e Chiara Ferragni , in compagnia del piccolo Leone, sono infatti tornati a Los Angeles, nella casa posseduta da una delle...

Tumore al cervello - il sintomo più “strano” che quasi nessuno nota : Il Tumore al cervello colpisce l’1% della popolazione mondiale. Per Tumore cerebrale si intende una massa o una proliferazione abnorme di cellule nel cervello. Di queste neoformazioni ne esistono diversi tipi, possono essere maligne o benigne. Alcune forme tumorali si originano esclusivamente nel cervello, in quel caso si parla di tumori cerebrali primari; altri, in genere quelli maligni, si formano altrove per poi diffondersi anche al cervello. ...