Il patrimonio culturale è il bene nostro

patrimonio culturale e arte : approda in Sicilia il progetto Eco di Sardegna : Terra che apre i porti, mare che salva, isola che accoglie; la Trinacria e i quattro Mori, simboli di incroci e di scambi, di invasioni e coesistenza, perennemente in bilico fra passato e futuro: Sicilia e Sardegna , due isole gemelle nella loro unicità, unite da un legame profondo che crea un’unica anima, immersa nel Mediterraneo, Mare nostrum, luogo d’inclusione, tradizioni e riti ancestrali, avvolto di mistero e di bellezza, specchio di ...

Cina - Città Proibita ospita forum internazionale di esperti per lo sviluppo sostenibile del patrimonio culturale : ... Grecia, India, Iran ed Iraq, insieme a rappresentanti di diverse organizzazioni internazionali si sono riuniti per il terzo " forum Taihe sulla Tutela delle antiche civiltà del mondo". L'incontro, ...

Protocollo d'intesa per la diffusione della conoscenza del patrimonio culturale e folkloristico : ... e sentirci riconoscere dal presidente Emiliano i tanti sacrifici di questi anni ci rende ancor più orgogliosi di portare in giro il messaggio della nostra gente e un mondo fatto di poesia" il ...

Montalbano Elicona (ME) : a ottobre la Conferenza Mondiale ICAHM-ICOMOS sul patrimonio culturale ed archeologico : E’ in programma dal 25 al 28 ottobre a Montalbano Elicona (ME) la Conferenza Mondiale ICAHM-ICOMOS sul patrimonio culturale ed archeologico, patrocinata dall’UNESCO. L’ICAHM – International Scientific Committee on Archaeological Heritage Management – è il Comitato Scientifico Internazionale per la Gestione del patrimonio archeologico. Con ICOMOS, consulente professionale e scientifico della Commissione UNESCO per tutti gli ...