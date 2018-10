Il Papa | «Interrompere la gravidanza significa farne fuori uno»

Aborto - Papa Francesco : “È come affittare un sicario. Interrompere la gravidanza? Un modo di dire per far fuori qualcuno” : Abortire equivale a “far fuori una vita umana per risolvere un problema, è come affittare un sicario“. E “Interrompere la gravidanza” è solo un modo di dire, che equivale a “far fuori qualcuno“. Lo ha detto papa Francesco in piazza san Pietro, nell’udienza generale del mercoledì, dedicata oggi alla catechesi del comandamento “Non uccidere“. “come può essere terapeutico, civile, o ...