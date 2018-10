Il Papa : 'Abortire è come affittare un sicario per risolvere un problema' : Città del Vaticano - L'aborto è un omicidio. Anche a poche settimane di vita sopprimere un feto, che è un essere umano, è come 'affittare un sicario'. Papa Francesco dedica l'udienza del mercoledì al ...

Papa Francesco : «Abortire? Come affittare un sicario» : Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto Aborto, i racconti di chi l'ha vissuto «Io vi domando: è giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema?». A pochi giorni dal caso del Comune di Verona, dov’è ...

Papa Francesco : "Abortire è come ingaggiare un sicario per risolvere un problema" : Nuovo appello di Papa Francesco contro l'aborto: "Un approccio contraddittorio consente anche la soppressione della vita umana nel grembo materno in nome della salvaguardia di altri diritti. Ma come può essere terapeutico, civile, o semplicemente umano un atto che sopprime la vita innocente e inerme nel suo sbocciare?". Così il pontefice all'udienza generale. "Io vi domando: è giusto fare fuori una vita umana per risolvere ...

Papa : Abortire è come assumere un sicario - non è umano : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Papa : "Abortire è come affittare un sicario per risolvere un problema" : Il Papa ha preso nettamente posizione contro l'aborto. "Interrompere una gravidanza è come fare fuori uno. E’ giusto fare fuori una vita umana per risolvere un problema?", Ha chiesto Francesco ai fedeli di piazza San Pietro. "E’ giusto - ha continuato il Papa - affittare un sicario per risolvere un problema? Fare fuori un essere umano è come affittare un sicario per risolvere un problema", ...