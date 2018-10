: Il 'mostro Mike' è arrivato in Florida - TelevideoRai101 : Il 'mostro Mike' è arrivato in Florida -

L'uragano Michael ha toccato terra sulle coste della, con venti oltre i 240 km l'ora. Il punto esatto dove si è abbattuto è subito a est di Panama City Beach. E' di categoria 4, la '5' scatta con venti oltre i 252 km orari. E' "potenzialmente catastrofico". "E' un", ha detto il presidente Usa Trump che andrà comunque in Pennsylvania per un comizio. In contatto con il governatore Scott, dice di non voler interferire con i soccorsi. "Probabilmente andrò nelle zone colpite domenica o lunedì", fa sapere.(Di mercoledì 10 ottobre 2018)