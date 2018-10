Il governo non cede sulla manovra | Nessun passo indietro

Salvini : Spread? No complotto. Italia non salta - governo avanti : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Pensioni - quota 100 difesa dal governo : 'Indietro non si torna' : quota 100 è la misura voluta dal governo per superare l'attuale riforma Pensioni Fornero. Nella giornata di ieri sono arrivate le critiche di Bankitalia, che ha chiesto di non tornare indietro sulla legge Fornero. Tramite le parole del vicedirettore generale Luigi Federico Signorini, l'istituto italiano ha sottolineato che nella stessa nota di aggiornamento al Def Documento di economia e finanza sia evidenziato come le ultime riforme ...

Tensione sui conti - il governo insiste L’Fmi : «Non toccate la legge Fornero» : Bankitalia e Corte dei conti: no all’uscita anticipata dal lavoro e al reddito di cittadinanza. Ma il Tesoro difende la manovra

Pensioni - quota 100 difesa dal governo : 'Indietro non si torna' : quota 100 è la misura voluta dal governo per superare l'attuale riforma Pensioni Fornero. Nella giornata di ieri sono arrivate le critiche di Bankitalia, che ha chiesto di non tornare indietro sulla legge Fornero. Tramite le parole del vicedirettore generale Luigi Federico Signorini, l'istituto italiano ha sottolineato che nella stessa nota di aggiornamento al Def (Documento di economia e finanza) sia evidenziato come le ultime riforme ...

MANOVRA - UPB E BANKITALIA BOCCIANO DEF : "PREVISIONI OTTIMISTICHE"/ Ultime notizie vertice governo "Non cambia" : Def, Tria in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla MANOVRA del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare toni con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 21:58:00 GMT)

Nota al Def - Ufficio parlamentare bilancio non valida le previsioni del governo : “Troppo ottimistico sul pil” : L’Ufficio parlamentare di bilancio ha comunicato di non aver validato le previsioni macroeconomiche 2019 contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che “i significativi e diffusi disallineamenti relativi alle principali variabili del quadro programmatico rispetto alle stime elaborate dal panel dei previsori rendono eccessivamente ottimistica la previsione di crescita sia del Pil reale (1,5%) sia di quello nominale ...

Nota al Def - Ufficio parlamentare bilancio non valida previsioni del governo : “Troppo ottimistico sul pil” : L’Ufficio parlamentare di bilancio ha comunicato di non aver validato le previsioni macroeconomiche 2019 contenute nel quadro programmatico della Nota al Def, giudicando che “i significativi e diffusi disallineamenti relativi alle principali variabili del quadro programmatico rispetto alle stime elaborate dal panel dei previsori rendono eccessivamente ottimistica la previsione di crescita sia del Pil reale (1,5%) sia di quello nominale ...

L'Ufficio parlamentare di bilancio ferma il governo : "La Nota di aggiornamento al Def non può essere validata" : Le previsioni contenute nella Nota di aggiornamento al Def - la cornice della manovra - non possono essere validate. Arriva dalL'Ufficio parlamentare di bilancio una nuova stroncatura all'architettura dei conti pubblici disegnata dal governo gialloverde, già criticato duramente e con toni perentori dalla Banca d'Italia e dalla Corte dei Conti. Lo stop dell'Upb, si legge nella sintesi dell'audizione tenuta dal presidente Giuseppe Pisauro ...

SONDAGGI POLITICI/ Caos Manovra - per il 44% debito pubblico aumenterà nonostante il governo Lega-M5s : SONDAGGI POLITICI, ultime notizie e intenzioni di voto: bene il Governo, Lega sopra il 30% ma perde un punto in una settimana. Scende M5s, male Berlusconi: sempre più divisa la Sinistra(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 19:20:00 GMT)

DEF - TRIA : “ABBASSARE TONI CON UE” - E SPREAD CALA FINO A 299/ Manovra - Mef : “governo non prevede gravi crisi” : Def, TRIA in audizione: "crescita su e calo debito, ritardo Italia è inaccettabile". Ultime notizie sulla Manovra del Governo, critica a Salvini-Di Maio: "abbassare TONI con l'Ue"(Pubblicato il Tue, 09 Oct 2018 18:36:00 GMT)

Il governo non arretra. Deficit e misure qualificanti non si toccano : "Il treno va dritto". C'è una piccola, alquanto residuale parte della maggioranza gialloverde seriamente preoccupata dal binario su cui procede il convoglio-Italia. Di corsa verso quella che ad oggi si considera una bocciatura pressoché certa. Perché il Governo, nonostante gli alert che piovono da Bruxelles, ha intenzione sì di trattare sulla legge di bilancio. Ma solo sugli aspetti residuali, su qualche spicciolo ...

Di Maio : “Bankitalia vuole un governo che non tocchi la Fornero? Si candidi alle elezioni” : Il vicepremier Luigi Di Maio critica la posizione di Bankitalia sul Def e ironizza: "Se Bankitalia vuole un governo che non tocca la Fornero, la prossima si volta si presenti alle elezioni con questo programma. Nessun italiano ha mai votato per la Fornero. È stato un esproprio di diritti e democrazia che viene rimborsato. Giustizia è fatta. Indietro non si torna".Continua a leggere

Manovra - Di Maio : “Se Bankitalia vuole un governo che non tocca la Fornero - si presenti alle elezioni” : “Se Bankitalia vuole un governo che non tocca la Fornero, la prossima volta si presenti alle elezioni con questo programma. Nessun italiano ha mai votato per la Fornero. E’ stato un esproprio di diritti e democrazia che viene rimborsato. Giustizia è fatta. Indietro non si torna”. Luigi Di Maio ha risposto su Twitter alle parole del vice direttore generale della Banca d’Italia Luigi Signorini che, audito in Parlamento sulla nota ...

Berlusconi avvisa il governo : "Speriamo non duri a lungo" : A insistere per una marcia indietro dell'esecutivo gialloverde sulla manovra è anche Renato Brunetta, responsabile del dipartimento economia di Fi: 'Qui crolla tutto. Gli investitori internazionali ...