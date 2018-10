Il governo gialloverde sbaglia approccio con l' Europa Parola di Varoufakis

Quattro passi tra gli studenti arrabbiati con il governo gialloverde : Penso in particolare al reddito di cittadinanza, che non favorirà sicuramente l'ingresso nel mondo del lavoro, anzi lo disincentiverà, trattasi infatti di una manovra assistenziale che supera di gran ...

Così il governo gialloverde vuole pagare il commissario per Genova con doppio stipendio : Il nome del commissario per la ricostruzione del Ponte Morandi ufficialmente ancora non c'è. Forse arriverà entro oggi. “Spero di sì” risponde Matteo Salvini a chi glielo chiede. “La nomina – spiega il vicepremier – è in mano al presidente del Consiglio. Stanno facendo tutte le verifiche di compatib

Un lapsus di Di Maio rivela il vero obiettivo del governo gialloverde : Roma. "Vogliamo costringere l'Unione europea a dirci di no alla manovra". Il ministro dello Sviluppo economico Luigi Di Maio, che ieri, martedì 2 ottobre, era ospite di Nicola Porro a Quarta Repubblica, si lascia sfuggire una frase inquietante. "Dobbiamo dialogare bene con l'Europa su questa manovra

Il governo gialloverde se ne va da Iraq e Afghanistan : Il governo gialloverde inizia una manovra di disimpegno da Iraq e Afghanistan. Non sarà un ritiro totale, e tutti i passi verranno fatti di concerto con gli alleati, ma i contingenti italiani nei due paesi dell'Asia centrale sono destinati ad assottigliarsi sensibilmente. Elisabetta Trenta, ministro della Difesa, sta lavorando in questi giorni al decreto missioni. Quello che determina l'impegno internazionale delle nostre forze armate. ...

Martina in piazza del Popolo all'attacco del governo gialloverde : Roma, 30 set., askanews, - Il segretario del Pd Maurizio Martina all'attacco del governo gialloverde. Davanti a migliaia di persone, giunte in piazza del Popolo per la manifestazione convocata dal Pd, ...

Ciclismo : Moretti (Pd) - Mondiali a Vicenza - altro fallimento del governo gialloverde : Vicenza, 21 set. (AdnKronos) - “I mancati Mondiali di Ciclismo a Vicenza sono un altro fallimento del governo gialloverde, quello ‘amico dei veneti’. È inutile che ora Zaia, ora l’assessore Corazzari, continuino con la logica dello scaricabarile: il Pd non governa più da febbraio, spettava a Lega e

Lega e Movimento 5 Stelle - scontro al governo/ Dalle tasse al reddito - frizioni nell'esecutivo gialloverde : Lega e Movimento 5 Stelle, scontro al Governo. Ultime notizie: Dalle tasse al reddito, frizioni all'interno dell'esecutivo gialloverde, ecco la situazione(Pubblicato il Tue, 18 Sep 2018 15:58:00 GMT)

MILLEPROROGHE - PRIMA FIDUCIA GIALLOVERDE/ Ultime notizie - Pd : “governo eversivo”. Fraccaro - “atto dovuto” : MILLEPROROGHE 2018, la PRIMA FIDUCIA del Governo Lega-M5s: Ultime notizie, deputati Pd occupano l'aula della Camera per iter "eversivo e non corretto". Cosa contiene il decreto?(Pubblicato il Wed, 12 Sep 2018 16:30:00 GMT)

Sondaggi - ecco come voterebbero gli italiani dopo 100 giorni di governo gialloverde : La Lega continua a volare, crollano Forza Italia e Leu. Male anche il Pd. E gli elettori approvano le politiche...

L'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta : il governo gialloverde sbarca a Cernobbio : 10:55 Myrta Merlino riparte dal ministro Luigi Di Maio per inaugurare la nuova stagione de 'L'Aria che tira'. In collegamento con Coffee Break, la giornalista promette di dare agli italiani tutte le risposte che alimentano, in questi giorni, il dibattito politico come la chiusura degli esercizi commerciali alla domenica.prosegui la letturaL'Aria che tira prima puntata 10 settembre 2018 diretta: il Governo gialloverde sbarca a Cernobbio ...

Il governo gialloverde fa dietrofront sul tema vaccini : «Il Governo ha finalmente abbracciato le posizioni di Forza Italia che, nel trattare un argomento così delicato e sensibile, ha deciso di affidarsi alla scienza, a medici ed esperti senza farsi prendere da facili entusiasmi». Finito il momento degli slogan, il Governo gialloverde fa dietrofront sul tema vaccini e il senatore Marco Siclari, capogruppo ...

Zootecnica - taglio del nastro col governo gialloverde : ...00 lezioni di coniglicultura pratica, laboratori didattici per bambini ore 19:00 apertura del Banco Gastronomico ore 21:00 gimkane e spettacoli equestri

Sondaggi Politici/ Salvini ‘stacca’ di 5 punti M5s : governo gialloverde sfiora il 60% - Pd non sfonda : Sondaggi Politici elettorali, ultime notizie e intenzioni di voto: Salvini stacca di 5 punti il Movimento 5 Stelle. Governo gialloverde sale al 60%, Pd non sfonda e Berlusconi cala(Pubblicato il Tue, 04 Sep 2018 10:08:00 GMT)

Di Maio scappa fino a che sei in tempo : il governo gialloverde è la tomba del Movimento Cinque Stelle : Una destra che Salvini riesce a rappresentare molto meglio di Di Maio , sia nella definizione dell'agenda politica, sia nella rappresentazione mediatica, sia nei favori dell'elettorato.