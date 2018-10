Il governo da Mattarella Conte rassicura sul Def | I mercati capiranno

La crisi più lunga e la Dottrina Mattarella. Un libro dell'Agi sul 4 marzo e la nascita del governo Conte : Ogni snodo cruciale, ogni scelta controversa spiegata dalla cronaca viene commentata dall'analisi di Francesco Clementi, costituzionalista e docente di Diritto pubblico comparato all'università di ...

La crisi più lunga e la Dottrina Mattarella. Un libro dell'Agi sul 4 marzo e la nascita del governo Conte : La storia della crisi più lunga della Repubblica, simbolo di un momento di passaggio del nostro paese, e le scelte di Sergio Mattarella, capo dello Stato giunto a metà del suo mandato. In una lunga cronaca raccontata dalla cronista politica dell'Agi Barbara Tedaldi, che ha seguito per l'agenzia il Quirinale in quelle settimane, si ripercorrono tutti i passaggi che hanno portato dalle elezioni del 4 marzo alla nascita del ...

Mattarella preoccupato dallo scontro governo-Ue : ipotesi messaggio alle Camere : Sergio Mattarella sarebbe seriamente preoccupato dal rischi di bocciatura della manovra economica italiana da parte non solo dell’Unione europea, ma anche delle tanto temute agenzie di rating e, di conseguenza, dei Mercati. Per questo, secondo quanto riporta Marco Antonellis su Dagospia, dopo aver fatto il punto della situazione, ritenuta drammatica, con il governatore della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, e con quello della Banca ...

Spread - incontro privato Draghi-Mattarella <br>Il presidente BCE : "governo sottovaluta rischi" : Il governo sottovaluta il rischio Spread e di questo avrebbero parlato Mario Draghi e Sergio Mattarella ieri mattina al Quirinale. Il presidente della Bce e il Capo dello Stato si erano già sentiti via telefono negli ultimi giorni di turbolenze sui mercati, ma di fronte all’atteggiamento giudicato poco prudente dell’esecutivo tra i due si è reso necessario un faccia a faccia. Così secondo la ricostruzione de La Stampa. Un incontro privato e ...

governo - fonti Lega : Ieri Salvini al Colle da Mattarella : Leggi le ultime notizie, guarda video e foto di politica, economia, cronaca, sport, gossip su LaPresse. - LaPresse

Mattarella - retroscena-Dagospia : le dimissioni anche di Moavero Milanesi - quando il governo stava per cadere : Bisogna tornare alla convulsa serata in cui è stata varata la manovra in CdM , quando le dimissioni di Giovanni Tria erano davvero a un passo e sarebbero state scongiurate dalla moral suasion di ...

Il governo attacca Bruxelles. Salvini accusa : 'Il nostro è un paese sovrano - no alla minacce'. Conte da Mattarella : 'C'è qualche istituzione europea che gioca a fare terrorismo sui mercati' la risposta di Di Maio a Bruxelles. Il premier ribadisce: 'il 2.4% non si tocca' -

Manovra - Di Maio : governo unito. Stretta di mano Salvini-Mattarella - : Il leader del M5s sull'esecutivo dopo l'approvazione della nota di aggiornamento al Def : "Destinato a durare". Il vicepremier leghista al capo dello Stato: "Può stare tranquillo, puntiamo alla ...