Il Governo conferma le previsioni del DEF

Tria - Governo conferma le previsioni del DEF : E' la replica del Ministro dell'Economia, Giovanni Tria , che interviene per la seconda volta in audizione davanti alle commissioni Bilancio di Camera e Senato dopo la bocciatura della NADEF per mano ...

Clima : “Il Governo svolga un ruolo primario nel confermare gli Accordi di Parigi” : “Il grido di allarme lanciato dal Rapporto del Global Warming, presentato dal Gruppo Intergovernativo sul Cambiamento Climatico, non lascia indifferente la Cisl da anni impegnata a collaborare con tutti i soggetti interessati per trovare le giuste soluzioni utili ad accelerare tutto quanto può essere utile a mantenere il più intatto possibile il nostro pianeta”. Ad affermarlo in una nota è il segretario confederale della Cisl, Angelo ...

Spread BTP/Bund a 307 punti - Governo conferma stime di crescita : "Ma l'efficacia delle politiche di bilancio nel sostenere l'economia - ha aggiunto Signorini - dipende anche dalla capacità dell'azione del governo di mantenere la fiducia dei risparmiatori e dei ...

Pensioni - dal 2019 si va con 38 anni e senza tagli : il Governo conferma : Dal prossimo anno si potrà andare in pensione grazie alla quota 100, misura di uscita anticipata certa con l’approvazione del Def al 2.4%. La quota 100 sarà, come ha confermato sia Salvini quanto il sottosegretario al Ministero del Lavoro Durigon, senza tagli. Nessun ricalcolo col contributivo dal '96, e nessun taglio dell’1.5% per ogni anno di anticipo rispetto alla legge Fornero. Vediamo dunque chi potrà accedervi e le prime reazioni. Quota ...

Governo conferma "manovra coraggiosa" : 19.38 "Il rapporto tra debito e pil prospetta numeri in discesa: attorno a 130,9%, ma scenderà fino al 126,5% nel 2021". Così il premier Conte, conferma la "manovra coraggiosa".E insiste: nessuna rinuncia "a quanto previsto dal contratto". Con lui Tria: "In un anno dimezziamo il gap crescita con Ue". Poi, "flat tax, via Fornero,assunzioni di 10mila membri delle Forze dell'ordine per sicurezza nelle strade",conferma Salvini.Di Maio: Giù "Ires ...

Brexit : Governo May conferma - niente visti privilegiati per UE : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Difesa : Governo conferma Bangalore come sede del salone Aero India : L'evento, della durata di cinque giorni, unirà una grande fiera commerciale per l'industria Aerospaziale e della Difesa per gli addetti ai lavori con spettacoli aerei per il grande pubblico. Oltre ai ...

Fitch conferma rating dell'Italia - ma taglia outlook a negativo per rischio collasso Governo : Teleborsa, - Fitch ha lasciato invariato il rating "BBB" sull'Italia ma ha rivisto al ribasso le previsioni " il cosiddetto outlook " da stabili a negative. L'agenzia di rating prevede con il Governo ...

CUNEO/ Accredia - l'Ente Unico nazionale designato dal Governo conferma 70 prove di analisi certificate : Dopo due giorni di visita ispettiva alla sede del laboratorio unificato di analisi di A.R.A.P. , Associazione Regionale Allevatori del Piemonte, a CUNEO , Accredia - l'Ente Unico nazionale di ...