Il governo chiede più investimenti alle partecipate | da Cassa depositi e prestiti 35

Manovra : Unimpresa chiede a governo Lega-M5S "misure coraggiose" per Pmi : Una scelta di questo tipo paga meno sul piano elettorale, forse, ma nel medio periodo può innescare un circolo virtuoso del quale beneficerebbe tutta l'economia italiana".

Francia - il governo patrocina un corso per insegnare alle donne come chiedere un aumento : PARIGI - Il governo francese ha deciso di patrocinare una formazione che dovrebbe insegnare alle donne come trattare e ottenere aumenti di stipendio. Oltralpe la differenza salariale tra uomini e ...

Germania - governo trova accordo su legge immigrazione : “Differenza tra richiedenti asilo e migranti economici” : accordo trovato in Germania sulla nuova legge sull’immigrazione. Le forze di coalizione al governo, la Cdu-Csu e la Spd, sono arrivate a un compromesso sulla nuova normativa per attrarre nuova forza lavoro qualificata da Paesi esterni all’Unione Europea. La stretta di mano è arrivata nella notte ed è il risultato di un lungo lavoro di contrattazione, fino al compromesso su uno dei punti più delicati della legge che “in linea di ...

Terremoto e tsunami in Indonesia : il governo chiede aiuti internazionali : In seguito al Terremoto seguito da uno tsunami che ha colpito l’isola Indonesiana di Sulawesi, provocando almeno 832 morti, il governo dell’Indonesia ha lanciato un appello per ottenere aiuti internazionali: il presidente “ci ha autorizzato ad accettare l’aiuto d’urgenza internazionale per rispondere al disastro“, ha dichiarato un responsabile di governo, mentre sono pronte a fornire assistenza decine di ...

Sisma Indonesia - governo chiede aiuti : 6.36 Il governo Indonesiano ha lanciato un appello per ottenere aiuti internazionali, a seguito del terremoto e dello tsunami che ha colpito l'isola di Sulawesi provocando la morte di almeno 832persone. Il presidente Widodo "ci ha autorizzato ad accettare l'aiuto d'urgenza internazionale per rispondere al disastro", ha dichiarato Lembong, responsabile di governo. Decine di agenzie umanitarie e organizzazioni non governative si sono già dette ...

Mattarella avverte il governo : 'La Costituzione chiede equilibrio di bilancio' : Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, richiama il governo sui conti pubblici. 'La Costituzione italiana - la nostra Costituzione - all'articolo 97 dispone che occorre assicurare l'...

Ponte Morandi - Toti : “Quale nodo blocca il decreto? Chiedete al governo. Senza gare pubbliche - è alto il rischio ricorsi” : Gli enti locali restano in attesa del decreto Genova con le misure che daranno il via alla ricostruzione del Ponte Morandi. Al momento quindi resta tutto fermo: dall’abbattimento all’avvio delle procedure per la ricostruzione, oltre alle misure per l’esenzione fiscale per le imprese e alle 500 assunzioni al ministero delle Infrastrutture. Il nodo, secondo La7 e Il Sole24Ore, riguarda le coperture di alcune misure. ...

Martina chiede a Conte licenziare subito Casalino dal governo : Roma, 22 set., askanews, - 'Le parole del portavoce del premier Casalino sono inaudite. Se Conte ha un minimo di senso delle istituzioni lo allontani immediatamente #decenza'. Lo ha dichiarato via ...

Immigrazione e dl sicurezza : nuove tensioni nel governo. M5S chiede a Salvini un ripensamento sui migranti : nuove scintille tra Lega e Cinque Stelle. Stavolta a infiammare il clima all'interno dell'esecutivo è il dl migranti che dovrebbe approdare lunedì all'esame del Consiglio dei ministri . «Nessun ...

Olimpiadi 2026 - che confusione : Sala auspica l’intervento del governo - la Appennino chiede chiarezza - il punto : Olimpiadi Invernali del 2026, le discussioni non cessano, la candidatura di Milano-Cortina continua a prendere piede, con Torino sullo sfondo “Se finalmente partiamo, possiamo vincere“. Ne è convinto il presidente del Coni, Giovanni Malagò a proposito della candidatura alle Olimpiadi Invernali del 2026, parlando a ”Circo Massimo” su Radio Capital. “Oggi siamo a Bologna per una Giunta esecutiva, poi andremo a ...