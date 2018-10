Il Galli San Giovanni Valdarno s' aggiudica il memorial Isabella Meschini

Vite da Copertina : Alda D’Eusanio porta la rivalità nel pomeriggio di Tv8. Da D’Urso vs Panicucci a Ma Galli vs Volpe : Alda D'Eusanio Nel pomeriggio televisivo si appresta a tornare Alda D’Eusanio. E’ Tv8 a rilanciare la giornalista e conduttrice abruzzese, che dal lunedì al venerdì alle 17.45 sarà al timone di Vite da Copertina – Tutta la Verità su…, al via il 1° ottobre. Alla D’Eusanio, che torna alla conduzione di una trasmissione tv nove anni dopo Ci vediamo Domenica su Rai 2, è affidato il compito di guidare il ...

Vite da Copertina : Alda D’Eusanio irrompe nel pomeriggio tv con storie di rivalità (e non solo). Da Barbara D’Urso vs Federica Panicucci a Ma Galli contro la Volpe : Alda D'Eusanio Nel pomeriggio televisivo si appresta a debuttare un nuovo contenitore che riporta sul piccolo schermo Alda D’Eusanio. E’ Tv8 a scommettere sulla nuova ‘creatura’ della giornalista e conduttrice abruzzese, che dal lunedì al venerdì alle 17.45 sarà al timone di Vite da Copertina – Tutta la Verità su…, al via il 1° ottobre. Alla D’Eusanio, che torna alla conduzione di una trasmissione ...

MotoGp – Warm up di Misano allarmante per la Yamaha : le parole deluse di Maio MereGalli : Maio Meregalli commenta il deludente Warm up dei piloti Yamaha questa mattina sulla pista di Misano: le parole del team director della squadra di Iwata Warm up deludente ed allarmante in casa Yamaha questa mattina sulla pista di Misano: Maverick Vinales e Valentino Rossi hanno chiuso rispettivamente in settima e undicesima posizione, non rispettando le aspettative del team dopo le positive qualifiche di ieri del Gp di San Marino e della ...