Il futuro del trasporto pubblico e dello sharing è elettrico

Pallanuoto - Serie A1 2018-2019 : i giovani italiani che si metteranno in luce. Il futuro del Settebello è qui! : Quest’anno avremo modo di vedere nella Serie A1 di Pallanuoto diversi millennials molto interessanti, soprattutto nelle formazioni non di primissima fascia, dove avranno anche modo di trovare spazio e mettersi in mostra. Chissà che nel futuro di alcuni di questi non ci sia il Settebello! Inciderà molto sulla loro stagione il minutaggio, ma la BPM Sport Management in questa stagione ha riunito i gemelli Alessio Vittorio e Giacomo Marchetti, ...

Il futuro calcistico di Bolt dipende dal test di venerdì in Australia : “il club deciderà cosa fare della mia carriera nel calcio” : Bolt in campo venerdì in Australia: il test che potrebbe determinare il futuro calcistico del campione giamaicano Usain Bolt, l’uomo più veloce del mondo, giocherà una partita di test in Australia venerdì che potrebbe determinare il suo futuro nel calcio professionistico con i Central Coast Mariners. Il 32enne velocista giamaicano è in prova per il club di A-League da agosto. Bolt ha debuttato contro una squadra dilettante nello ...

Juventus - Bonucci : 'Voglio essere l'Allegri del futuro. Champions - Cristiano - Italia : vi dico tutto' : E lo ha fatto anche in una lunga intervista al Corriere dello Sport, rispondendo alle domande di Walter Veltroni: "Andare via mi era costato, ho lasciato amicizie, sicurezze. Avevo deciso in un ...

Bonucci : 'Allenerò la Juventus - sogno di essere l'Allegri del futuro' : Leggi l'intervista completa sul Corriere dello Sport-Stadio in edicola Bonucci: "Spero di sentire la curva cantare di nuovo il mio nome" Buffon: «Sento sempre la BBC» Edicola Corriere dello Sport-...

Condò : 'Milan - sei il futuro della Nazionale. Apprezzo Laxalt' : MILAN NEWS Il noto giornalista Paolo Condò , ha parlato a Sky Sport 24 del Milan, esprimendo il proprio parere sui tanti giovani in rosa e sui nuovi acquisti arrivati questa estate grazie al grande lavoro di Leonardo seppur in pochissimo tempo. In primis ha ...

Buffon : 'In Real-Juve dello scorso anno emozioni mai vissute prima. Sul mio futuro e sull'idea del ritiro' : Ma se devo indicarne una sola, anche se in maniera un po' scontata, dico la finale della Coppa del Mondo'. Quale era il tuo idolo? 'In molti sanno che da bambino mi innamorai del ruolo del portiere ...

Wall Street in calo : primi timori sul futuro dell'economia : Per la seduta odierna si prevede un avvio in calo per la piazza azionaria americana, dove ieri è riuscito a strappare il segno più solo il Dow Jones. Le vendite dovrebbero interessare tutti gli indici ...

Il progetto Milan prende forma : Elliott ha già messo le basi per l’11 del futuro : Il Milan targato Elliott sta costruendo un progetto serio che già da adesso sembra avere basi molto solide e futuribili: Gattuso ha in mano una squadra giovane e talentuosa Il nuovo Milan sembra aver incanalato la strada giusta verso il ritorno ad altissimi livelli, quelli che spettano ad un club storico come quello rossonero. Dopo gli anni in frenata di Berlusconi e dopo la pessima gestione cinese, adesso Elliott sembra avere le idee ...

Wall Street in calo : primi timori sul futuro dell'economia : 09/10/2018 15:12 Per la seduta odierna si prevede un avvio in calo per la piazza azionaria americana, dove ieri è riuscito a strappare il segno più solo il Dow Jones. Le vendite dovrebbero interessare ...

Da Microsoft Project xCloud e Google Project Stream. Lo streaming è il futuro del gaming : Il settore dell’intrattenimento videoludico nel corso dei decenni ha subito numerosi cambiamenti che, attraverso l’evoluzione della tecnologia, spaziando dal Pc alle console da gioco fino alle piattaforme portatili e negli ultimi anni persino all’avvento di smartphone e tablet, utilizzati sempre più spesso come vere e proprie piattaforme di gioco portatili. L’avvento del digitale ha cambiato anche il sistema di ...

Auto del futuro - 5 concept dal Salone di Parigi 2018 : Al Salone di Parigi 2018 ci sono tante novità per quanto riguarda le Auto di serie, ma anche la mobilità del futuro è tenuta in grande considerazione dalle Case Automobilistiche. Ecco dunque i cinque prototipi più interessanti: Audi PB18 e-tron La Audi PB18 e-tron e ha tutte le caratteristiche delle berlinette più estreme, come la generosa impronta a terra e il ridotto sviluppo verticale. È stata disegnata nel Centro Stile Audi di Malibu, ...

Crescere nell'era digitale. L'uso delle nuove tecnologie nell'infanzia - nell'età scolare e adulta : quale futuro? : ... l'alfabetizzazione digitale di adulti e bambini; le nuove tecniche didattiche; le patologie digitali, fino ai comportamenti di dipendenza e compulsività; il mondo virtuale dei videogiochi; i social ...

L'appello di Renzo Rosso al governo : 'Il futuro dell'Italia dipende dalle imprese' : "Siamo quelli che pagano le tasse, siamo quelli che tengono in piedi l'economia di questo paese. Per questo dovremmo avere molta più importanza a Roma, dobbiamo essere quelli che guidano, perché noi ...

L'appello di Renzo Rosso al governo : "Il futuro dell'Italia dipende dalle imprese" : “Possiamo fare molte cose insieme. Noi non vogliamo sostituirci alle istituzioni, noi vogliamo unirci a loro”. È questo il senso dell’appello lanciato da Renzo Rosso, presidente della holding della moda Otb, durante l'Assemblea di Confindustria Vicenza lo scorso 29 settembre. Parole che sono anzitut