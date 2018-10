Il Flauto magico di Kosky | ' Tra cinema muto e vaudeville'

Il Flauto magico - viaggio nella fantasia : Dopo il successo in tutto il mondo, questa rilettura, in prima nazionale, promette di conquistare il pubblico: i due atti dell'opera infatti diventano strumento onirico per attraversare epoche e ...

In smoking o in baby doll. Il volto Pop del "Flauto magico" : Ci voleva un australiano senza complessi, con radici mitteleuropee e grande libertà di osare come Barrie Kosky per ritornare alle origini del Singspiel di Emanuel Schikaneder e trasformare Die Zauberflöte di Wolfgang Amadeus Mozart in dinamite pura. La storia com’è noto è una fiaba di due personaggi