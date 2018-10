Il display di Google Pixel 3 XL è il migliore del settore secondo DisplayMate

Google Home Hub è ufficiale : ecco il primo smart display di Mountain View : Nel corso dell'evento Made by Google , nel quale sono stati presentati i nuovi Pixel 3, Google ha annunciato il suo promo smart display , chiamato Google Home Hub. L'articolo Google Home Hub è ufficiale : ecco il primo smart display di Mountain View proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 e Pixel 3 Xl : dimensioni display - colori disponibili : Svelate le dimensioni e risoluzione ufficiale dei display dei prossimi Google Pixel 3 e Pixel 3 XL; oltre a questo ecco i presunti colori della scocca disponibili alla vendita.Oggi Evleaks ha svelato tramite il proprio account Twitter un immagine render pubblicitaria che riprenderebbe il Google Pixel 3 XL con un suo sfondo bianco stock.Il telefono in questione ha una scocca bianca che l’azienda americana chiama: Clearly White.Continue ...

Google Duo si aggiorna alla versione 41 e si prepara a pinnare i contatti e sfruttare gli smart display : Il team di Google Duo ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiorna mento dell'applicazione dedicata ai dispositivi Android. Ecco cosa cambia L'articolo Google Duo si aggiorna alla versione 41 e si prepara a pinnare i contatti e sfruttare gli smart display proviene da TuttoAndroid.

Ecco come potrebbe essere il display con notch di Google Pixel 3 XL : Un utente Reddit ha ordinato una protezione per lo schermo di Google Pixel 3 XL e con una serie di foto ha mostrato tale accessorio appoggiato sul Pixel 2 XL L'articolo Ecco come potrebbe essere il display con notch di Google Pixel 3 XL proviene da TuttoAndroid.