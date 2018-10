Il dilemma della sinistra | o Keynes o l’euro

ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Su La Repubblica del 6 ottobre Marco Ruffolo dimostra di aver colto il nodo profondo del dibattito politico-economico italiano. Il fatto è che dal Dopoguerra in poi non si è mai vista, in nessuna parte del mondo, unariformista che non fosseiana, pronta a contrastare le depressioni economiche e la disoccupazione con politiche fiscali espansive. E tuttavia nelzona tali politiche sono eccezioni. Per tale motivo, esse diventano poco efficaci, pericolose, perché difficilmente riescono a innescare una svolta positiva delle aspettative: sui mercati reali (i consumi rispondono meno del solito), e sui mercati finanziari (dove le impennate dello spread destabilizzano il debito pubblico e le banche). L’assetto liberista delzona promuove inoltre – implicitamente, ma con meccanismi forzanti – la liberalizzazione del mercato (l’insicurezza) del lavoro. Ma a La ...