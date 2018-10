Il Conte dei Sospiri

"Gold on the Ceiling" dei The Black Keys uno dei pezzi più forti del R'n'R Contemporaneo : Dan Auerbach e la sua band da Akron, Ohio sanno come attaccare il pubblico contro la parte e farlo stare senza fiato per tutta la durata di un concerto. Raramente mi sono divertito come a un live dei ...

Conte : sanatorie fiscali? Allarme Conte dei Conti ingiustificato : Firenze, 9 ott., askanews, - 'Posso capire che ci possa essere un Allarme, ma siccome nessuno ha ancora visto come abbiamo scritto quelle che chiamano le sanatorie fiscali l'Allarme in questo momento ...

Pace fiscale - Corte dei Conti lancia allarme 'sanatorie fiscali' - premier Conte : 'ingiustificato' : "Il ripresentarsi di sanatorie fiscali può incidere sulla percezione di equità fiscale e introdurre nuove distorsioni nel mondo del lavoro". Così il presidente della Corte dei Conti, Angelo Buscema, nel corso di un'audizione al Parlamento sulla nota di aggiornamento del Def, riferendosi al provvedimento di Pace fiscale.

Scaffali dei supermercati riforniti e in ordine grazie al robot Refills. Dipendenti Contenti? : Riempire gli Scaffali disponendo oggetti in perfetto ordine, con la massima precisione e allineamento, è un gran fastidio e poi fa perdere tempo prezioso. Per questo è stato creato REFILLS, acronimo di “robotics Enabling Fully Integrated Logistic Lines for Supermarkets”, un robot che consiste in una mano sensibile fatto apposta per riempire gli Scaffali dei supermercati. Il progetto è frutto della collaborazione di industrie made in ...

Avaria dei motori : tre aerei turistici spuntano dal nulla e compiono atterraggi d´emergenza Contemporaneamente su strade diverse in tre ... : Spettacolari atterraggi nello stesso giorno su tre strade diverse in tre località degli USA. Il primo un piccolo aereo ha effettuato un atterraggio di emergenza sulla SR-407 nella contea di Brevard in ...

Angi : “Successo di pubblico e di Contenuti per la territoriale toscana dei Giovani Innovatori” : Il 05/10 a San Gimignano presso la prestigiosa Villa Ducci, l’Associazione Nazionale Giovani Innovatori al fianco delle maggiori rappresentanze locali e regionali toscane, ha presentato le eccellenze territoriali e il suo piano per lo sviluppo dell’ecosistema innovazione toscano insieme ai Giovani e alla comunità europea L’Associazione Nazionale Giovani Innovatori – Angi, è la prima organizzazione nazionale no profit interamente dedicata ...

Terremoto Catania di M 4.8/ Ultime notizie - nota dei vigili del fuoco “Danni Contenuti e limitati" : Terremoto oggi a Catania, 4.8 di magnitudo Richter in Sicilia. Paura e gente in strada, ma nessun danno. Sui social network si scatenano i commenti, ma non ci sono notizie di danni.(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 12:01:00 GMT)

Conte : "Il pensiero dei poveri mi tormenta" : Il premier parla, poi, del " rinnovato impegno dei cattolici nella vita pubblica" che, dice, rappresenta " una risorsa etico-politica di cui il nostro sistema democratico può senz'altro giovarsi. Non ...

Conte a Famiglia Cristiana : "Non serve una nuova Dc ma una democrazia dei cristiani" : "Non serve una nuova democrazia Cristiana, ma piuttosto una democrazia dei cristiani".Così, in un'intervista esclusiva a Famiglia Cristiana, il premier Giuseppe Conte in merito all'opportunità della rinascita di un partito dei cattolici."La nostra è una manovra che guarda al ceto medio e al nostro tessuto produttivo. Puntiamo alla crescita, attraverso una manovra seria, responsabile e coraggiosa. Negli ultimi anni abbiamo ...

Salvini Contestato a Napoli : 'La colpa non è dei padroni - ma degli immigrati' : 'Via da Napoli' e 'Se ci sono tanti occupati la colpa è dei padroni e non degli immigrati'. I manifestanti in corteo che protestano contro la presenza a Napoli di Matteo Salvini esortano il ministro ...

Mattarella è il leader più stimato : 65% di popolarità (in crescita). Conte più stimato dei vicepremier Salvini e Di Maio : Nell’Italia governata – con ampio consenso – da chi rivendica il proprio populismo, il più stimato tra i leader politici è un “non populista” per eccellenza: il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Lo afferma un sondaggio di Demos&Pi pubblicato da Repubblica. Secondo la rilevazione il capo dello Stato ottiene il gradimento del 65 per cento degli intervistati. Più del capo del governo Giuseppe Conte, ...

Conte fa il bilancio dei suoi primi 4 mesi : "Messi al centro gli ultimi" : 'Sono trascorsi solo quattro mesi. Abbiamo cinque anni davanti a noi e tanto da fare. Il Cambiamento è appena iniziato'. Con queste parole il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte , ha chiuso il ...

Di Maio e la resa dei conti - oggi un vertice con Lega - Conte - Tria e tecnici : “Manovra per il popolo!” : Il vicepremier punta dritto sul Def in Cdm: «Nessuna richiesta di dimissioni per Tria, non ci impicchiamo ai numeri» «Non c’è in programma nessuna richiesta di dimissioni» per il ministro dell’Economia Giovanni Tria: lo chiarisce Luigi Di Maio, parlando con i giornalisti a Bruxelles. «oggi ci incontreremo in un vertice di maggioranza allargato, noi, la Lega, il ministro Tria, Conte e i tecnici, faremo le ultime valutazioni in vista del ...