Il consiglio approva il nuovo regolamento sui lavoratori disabili e sulle categorie

Lombardia : consiglio - approva documento Finlombarda (2) : (AdnKronos) - E’ stata poi approvata con 63 voti a favore e 1 astenuto una mozione proposta dal Consigliere Franco Lucente (Fratelli d’Italia) che chiede alla Regione contributi e misure integrative per favorire il più ampio accesso ai dispositivi di allarme contro l’abbandono involontario dei bambi

Lombardia : consiglio - approva documento Finlombarda (3) : (AdnKronos) - Rinvio in Commissione anche per la mozione (primo firmatario Raffaele Erba, M5S) che si proponeva di "fermare la realizzazione della rete di teleriscaldamento legata all’impianto di incenerimento rifiuti di Valmadrera, gestito dalla società Silea, in riferimento alla Risoluzione approv

Lombardia : consiglio - approva documento Finlombarda : Milano, 9 ott. (AdnKronos) - Con 54 voti a favore e 1 astenuto il Consiglio regionale della Lombardia ha approvato con modifiche la mozione illustrata da Piero Bussolati (Pd) riguardante l’attività di Finlombarda. Il documento chiede tra l’altro alla Giunta di attivarsi perché la finanziaria regiona

A Verona il consiglio comunale approva una mozione della Lega contro l’aborto : Verona città contro l’aborto. A un anno dalla nascita del Movimento #MeToo, a quarant’anni dall’approvazione della legge 194 che ha reso possibile alle donne le interruzioni di gravidanza senza essere costrette a ricorrere al mercato nero delle interruzioni clandestine, in Italia è in corso una battaglia che sta minacciando i diritti conquistati ...

A Verona il consiglio comunale approva una mozione della Lega contro l'aborto : La mozione approvata contro l'aborto è figlia di una cultura politica diametralmente opposta alla nostra', spiega il senatore veronese del Pd Vincenzo D'Arienzo . Non è solo il Pd a reagire contro la ...

Il consiglio comunale di Verona approva una mozione contro l'aborto. Ok anche dalla capogruppo del Pd : Il Consiglio comunale di Verona ha approvato nella notte, con 21 voti a favore e sei contrari, una mozione sottoscritta anche dal sindaco Federico Sboarina, che dichiara Verona "città a favore della vita" e finanzia associazioni cattoliche per iniziative contro l'aborto. Il testo prevede di inserire nell'assestamento di bilancio finanziamenti ad associazioni e progetti che operano nel territorio, promuovere il progetto regionale "Culla ...

Custonaci - il consiglio approva a riduzione dell'addizionale Irpef : Era un piano che sottintendeva una valenza politica ed elettorale. Non poteva, fra l'altro, essere oggetto di trattazione dato che non esistevano le condizioni per dichiararne l'urgenza e l'...

Il consiglio dei Ministri approva la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza 2018 : Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro dell'economia e delle finanze Giovanni Tria, ha approvato la Nota di aggiornamento al Documento di economia e finanza, NaDef, 2018. Il programma di politica economica e finanziaria del Governo illustrato nella NaDef è coerente con il contratto di Governo e con la risoluzione parlamentare sul Def ...

Venezuela : consiglio diritti umani approva risoluzione crisi : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia SDA-ATS Tutte le notizie in breve

Lombardia : consiglio approva mozioni quote latte e ponte sull’Adda (2) : (AdnKronos) - Nel corso della discussione sono intervenuti i consiglieri regionali Federico Lena (Lega), Matteo Piloni (Pd), Ruggero Invernizzi (Forza Italia) e Andrea Fiasconaro (M5S), oltre all’assessore all’Agricoltura Fabio Rolfi. Il Partito Democratico e Viviana Beccalossi (Gruppo Misto) hanno

Lombardia : consiglio regionale approva stop Diesel Euro 3 (2) : (AdnKronos) - L'assessore Cattaneo ha inoltre ribadito la necessità già contenuta nel piano di aggiornamento per la qualità dell'aria e che punta a "non vincolare i veicoli che fanno pochi chilometri attraverso implementazione di tecnologie che effettuino il monitoraggio non teorico ma reale per cal

Lombardia : consiglio regionale approva stop Diesel Euro 3 : Milano, 18 set. (AdnKronos) - Aggiornare il Pria (Piano regionale degli Interventi per la qualità dell’aria) per individuare su scala regionale i veicoli Diesel Euro 3 a bassa frequentazione da escludere dal divieto di circolazione che scatterà dal prossimo 1 ottobre. E’ questa la decisione presa og

Lombardia : consiglio regionale approva nuovo Orac (2) : (AdnKronos) - Il dibattito in Aula. Il gruppo M5S ha affermato di condividere il principio di razionalizzazione cui ci si è ispirati, ma ha sottolineato - con l’intervento di Monica Forte, presidente della Commissione Speciale Antimafia- che alcune delle funzioni del Comitato regionale per la traspa

Lombardia : consiglio regionale approva nuovo Orac (3) : (AdnKronos) - Anche il Pd ha espresso voto contrario. "Avevamo creduto all’intenzione di semplificare e rendere più efficace la partita dei controlli regionali. Avevamo chiesto però anche indipendenza, per questo organismo, al di là del controllo incrociato, che di fatto si verifica da parte della m