Il brodo di pollo | potente antinfiammatorio contro influenza e raffreddore

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Ildiè une un rimedio. Lo svelano numerose ricerche scientifiche secondo cui questo classico rimedio della nonna avrebbe un reale potere beneficoi malanni di stagione. Si tratta infatti di una ricetta della salute, con effetti antinfiammatori, in grado di ridurre i sintomi del. Non solo: se preparato con alcuni ingredienti particolari, come spezie, peperoncino e aglio, ha anche una funzione decongestionante, aiutando a liberare le vie aeree. Non si tratta di una scoperta recente, visto che fin dall’antichità ildiveniva utilizzato per curare l’. Secondo alcune ricerche già nell’Antico Egitto, i medici prescrivevano questo rimedio ai loro pazienti, per contrastare, tosse e mal di ossa. Cosa rende ildicosì speciale? Il mix perfetto fra ...