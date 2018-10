Il Bar Basso di Milano festeggia il compleanno con un restyling

gqitalia

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Tutto ebbe inizio il 13 ottobre del 1967. Mirko Stocchetto, barman del Posta di Cortina, acquista dal signor Giuseppeun bar destinato a segnare la storia dell’intera città di. Il Bar, appunto, divenuto nel corso degli anni un punto di riferimento assoluto della mixology meneghina, in grado di avvicinare i cittadini milanesi al mondo del cocktail in un modo nuovo, più diretto, più sincero. Passano cinque anni e Stocchetto, abituato a preparare i propri drink per celebrità del calibro di Ernest Hemingway e la famiglia Marzotto, inciampa un po’ per errore, un po’ per divertimento nel cocktail che lo avrebbe trasformato in leggenda: sostituendo il Gin con il Prosecco, e miscelandolo con Vermouth Rosso e Bitter Campari, dà vita al Negroni Sbagliato, destinato a entrare in pianta stabile nel ricco menu del Barnella sua versione con cubettone di ghiaccio, servita ...