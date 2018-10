Ibrahimovic | “Mourinho è l’allenatore giusto per lo United”

serieanews

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Dopo la mini telenovela con il Milan riguardante il mercato, Zlatanè tornato a farsi sentire. Il campione svedese lo ha fatto tramite le colonne del Mirror, parlando della situazione attuale del Manchester United Ibra ha voluto spezzare una lancia in favore di Jose Mourinho: “Credo che abbia le qualità per vincere la Premier … L'articolo: “Mourinho è l’allenatoreper lo United” proviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....