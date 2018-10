romadailynews

: IBE RIMINI 2018 – Tutti gli eventi organizzati da ANAV: Aprirà i battenti dal 24 al 26… - romadailynews : IBE RIMINI 2018 – Tutti gli eventi organizzati da ANAV: Aprirà i battenti dal 24 al 26… - TrasportiItalia : #Autobus, #IBE2018 apre i battenti dal 24 al 26 ottobre. La Italian Exhibition Group annuncia uno scenario del sett… - tulliotulli1 : RT @ferpress: IBE RIMINI 2018: tutti gli eventi organizzati da #ANAV alla #FieradiRimini @AnavBus - Ferpress -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Aprirà i battenti dal 24 al 26 ottobre presso la Fiera di Rimini, l’edizione 2018 di IBE – International Bus Expo, la manifestazione biennale dedicata al mondo dell’autobus organizzata da IEG Group Fiera di Rimini., partnervo dell’evento, ha programmato una serie di appuntamenti su temi di particolare attualità ed interesse per le imprese di trasporto con autobus. L’Expo si prepara quest’anno ad un’edizione molto speciale per l’adesione di tanti importanti operatori, anche europei, e per il corposo programma di. “Il tradizionale appuntamento con l’International Bus Expo di Rimini costituisce una nuova importante occasione perper approfondire e confrontarsi con gli ‘addetti ai lavori’ sulle questioni di maggiore attualità ed interesse per le imprese di trasporto con autobus, ma anche per rilanciare ed amplificare i messaggi delle campagne ...