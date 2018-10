I voti | gli occhiali e la parrucca Nicotra e l' incontro col boss

Basta un post di Taylor Swift per spostare migliaia di voti in America : È Bastato un semplice post su Instagram della popstar, un post da 360 mila mi piace solo nella prima ora e quasi 2 milioni in due giorni, per far vibrare tutta la politica Americana. La cantante ha ...

PAGELLE / Udinese Juventus (0-2) : Cancelo sugli scudi! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 8^ giornata) : PAGELLE Udinese Juventus: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 8^ giornata. I protagonisti, i migliori e i peggiori alla Dacia Arena: tutti i giudizi(Pubblicato il Sun, 07 Oct 2018 10:30:00 GMT)

Kavanaugh ha i voti per la Corte Suprema/ Ultime notizie Usa : senatore pronto a rientrare da matrimonio figlia : Kavanaugh ha i voti per la Corte Suprema. Ultime notizie, oggi è il giorno: l’elezione in serata dopo aver ottenuto la maggioranza ieri in senato, 51 a 49(Pubblicato il Sat, 06 Oct 2018 15:45:00 GMT)

PAGELLE/ Roma Viktoria Plzen (5-0) : i voti - Dzeko il migliore - ma Kluivert... (Champions League gruppo G) : Le PAGELLE di Roma Viktoria Plzen 5-0: i voti della partita di Champions League. Trionfo giallorosso all'Olimpico: contro i cechi vanno a segno Dzeko con una tripletta, Under e Kluivert(Pubblicato il Wed, 03 Oct 2018 17:12:00 GMT)

Pagelle/ Inter-Cagliari (2-0) : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata) : Pagelle Inter Cagliari (2-0): Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 7^ giornata. I gol dei nerazzurri portano la firma dei rincalzi di lusso, Lautaro Martinez e Politano.(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 22:57:00 GMT)

Pagelle/ Inter-Cagliari : Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 7^ giornata - primo tempo) : Pagelle Inter Cagliari: Fantacalcio, i voti della partita di Serie A per la 7^ giornata. I protagonisti del match, migliori e peggiori a San Siro (oggi 29 settembre)(Pubblicato il Sat, 29 Sep 2018 21:19:00 GMT)

Di Maio : “Soglia del 2% di deficit non è un tabù - senza reddito di cittadinanza non votiamo manovra” : Il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio, mette in chiaro i suoi obiettivi per la legge di bilancio. Da una parte spiega che l'idea di sforare la soglia del 2% di deficit "non è un tabù", e può quindi essere realizzata; dall'altra garantisce che il M5s potrebbe non votare la manovra se non sarà coraggiosa, ovvero se non conterrà il reddito di cittadinanza.Continua a leggere

Guerriglia sulla finanziaria Di Maio : "Così non la votiamo" : Il conto alla rovescia scorre veloce. Dopo un'estate di promesse, tensioni e pressioni, domani scade il termine per varare la Nota di aggiornamento del Def. Si avvicina, insomma, il momento della verità, quello in cui si capirà quali e quante risorse avrà a disposizione il governo per tenere fede a parte degli impegni contenuti nel contratto di governo. Lo si capisce bene dalle parole usate in serata dal vicepremier grillino Luigi Di Maio in tv ...

Lo studente minorenne non vuole fare sesso con lei - prof di matematica gli abbassa i voti : La 27enne accusata di aver avuto a più riprese rapporti sessuali col 17enne. Quando l'adolescente ha iniziato a negarsi alle sue richieste, si sarebbe anche vendicata ritoccando al ribasso i voti.Continua a leggere

Fabrizio Corona - il figlio Carlos eletto con l'80% dei voti : ecco cosa rivela il padre sui social : Fabrizio Corona torna a parlare del figlio Carlos su Instagram. E lo fa perché è stato eletto a rappresentante di classe nella scuola che frequenta. L'ex re dei paparazzi con...

Corona - il figlio Carlos eletto con l'80% dei voti : ecco cosa rivela il padre sui social : Fabrizio Corona torna a parlare del figlio Carlos su Instagram. E lo fa perché è stato eletto a rappresentante di classe nella scuola che frequenta. L'ex re dei paparazzi con...

Pagelle Real Madrid-Roma 2-0 - voti Champions League : Modric e Isco inventano calcio - Olsen e Under i migliori della Roma : Pagelle Real Madrid-Roma Roma Olsen 6,5: Risponde presente su due tiri ravvicinati di Isco con due parate fantastiche di istinto. Molto reattivo anche sul colpo di testa di Ramos, mentre non può molto in occasione di entrambi i gol. Florenzi 5,5: In grande sofferenza in fase difensiva quando deve contenere lo strapotere tecnico di Marcelo. Non si fa mai vedere in avanti con delle sovrapposizioni e si limita a svolgere compiti difensivi. Manolas ...

Pesaro - in una scuola non si daranno più i voti agli alunni : In due classi della scuola primaria Chiara Lubich di Pesaro è partito un esperimento pedagogico che prevede che agli alunni non vengano assegnati voti durante l'anno scolastico: "A volte i bambini si identificano con il brutto voto invece di pensare che si tratti di una prestazione andata male. Nostro compito è promuovere la motivazione perché il bambino trovi le condizioni per dare il meglio di sé invece di inseguire il bel voto a tutti i ...

Noi eletti - lui no. Assedio politico a Giovanni Tria - "una manovra alla Monti non gliela votiamo" : "Tria faccia il lavoro per cui è pagato". Se ci fosse un termometro davanti l'ufficio del ministro dell'Economia e una tacca rossa a segnalare la soglia di guardia, il mercurio l'avrebbe superata abbondantemente. Il vertice economico di ieri ha lasciato pesanti strascichi. Il titolare di via XX settembre non si sposta di un millimetro dall'1,6% come tetto massimo del rapporto deficit/Pil utilizzabile nella prossima legge di bilancio. Lega ...