I ' Vicini da incubo' di Ghedi tornano a Le Iene

bresciasettegiorni

: Credete di avere dei vicini terribili? @Giulio_Golia è tornato da quelli di Ghedi, un incubo vero, specialisti nel… - redazioneiene : Credete di avere dei vicini terribili? @Giulio_Golia è tornato da quelli di Ghedi, un incubo vero, specialisti nel… - MondilloIlaria : RT @redazioneiene: Credete di avere dei vicini terribili? @Giulio_Golia è tornato da quelli di Ghedi, un incubo vero, specialisti nel lanci… - MICIO7BEAR : RT @redazioneiene: Credete di avere dei vicini terribili? @Giulio_Golia è tornato da quelli di Ghedi, un incubo vero, specialisti nel lanci… -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) I 'da' dia Le. Un secondo servizio dopo quello di aprile questa sera in onda su Italia Uno. Faro puntato su via Cave Per la seconda volta, venerdì, le telecamere di ...