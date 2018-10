I Toto in Italia nel 2019 | annunciati tre concerti | info e biglietti in prevendita per i

Stasera Italia - troupe minacciata in campo rom di 500Tony/ Video "Ha fatto bene Totò Riina a farvi scoppiare!" : Stasera Italia, troupe minacciata in campo rom di 500Tony: alta tensione nei pressi dell'abitazione del baby rapper: "Ha fatto bene Totò Riina a farvi scoppiare!".(Pubblicato il Fri, 05 Oct 2018 16:06:00 GMT)

Un samurai chiude il concorso e per l'Italia arriva Andò - al via il Toto Leone : L'ultimo giorno del concorso della Mostra del Cinema di Venezia vede oggi in programma "Zan, Uccidere," del regista giapponese Shinya Tsukamoto. Un film su un insolito samurai dotatissimo ma che è ...

Non solo Autostrade per l'Italia. Anche per Gavio e Toto rendimenti garantiti al top : Non solo Autostrade per l'Italia. Anche alcune convenzioni sottoscritte con alcune delle maggiori società concessionarie della rete autostradale, cioè Gavio e gruppo Toto, prevedono rendimenti garantiti elevati, con importi simili a quelli assicurati ad Aspi, che ammontano al 10,21% lordo (6,85% netto).Il valore dei rendimenti emerge dai Piani economico-finanziari che sono stati resi pubblici. In particolare, Strada dei Parchi del ...

Non solo Autostrade per l'Italia. Anche per Gavio e Toto rendimenti garantiti elevati : Le convenzioni sottoscritte con alcune delle maggiori società concessionarie italiane prevedono rendimenti garantiti simili a quello assicurato ad Autostrade per l'Italia (10,21% lordo e 6,85% netto). È quanto emerge dai Piani economico-finanziari resi pubblici.In particolare, Strada dei Parchi del Gruppo Toto ipotizza un tasso di remunerazione del capitale investito del 9,71% lordo (6,25% netto) mentre la Satap Tronco A4 del ...

Atletica - Europei 2018 : IL PAGELLONE dell’Italia. Sempre più a picco : Tortu sotTotono - Vallortigara manca - 4 bronzi non bastano : L’Italia esce con le ossa rotta dagli Europei 2018 di Atletica leggera con appena 4 bronzi conquistati (oltre a un oro e un argento nelle gare a squadre di maratona). Di seguito le pagelle degli azzurri di punta impegnati a Berlino. ANTONELLA PALMISANO: 7. La pugliese conquista la medaglia di bronzo nella 20 km di marcia ma era lecito aspettarsi addirittura qualcosa di più da una ragazza che lo scorso anno era salita sul podio ai Mondiali. ...