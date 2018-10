blogo

: I Medici 2 | Conferenza Stampa | Mercoledì 10 ottobre 2018 - SerieTvserie : I Medici 2 | Conferenza Stampa | Mercoledì 10 ottobre 2018 - Varych4 : I Medici 2 | Conferenza Stampa | Mercoledì 10 ottobre 2018 - tvblogit : I Medici 2 | Conferenza Stampa | Mercoledì 10 ottobre 2018 -

(Di mercoledì 10 ottobre 2018) Oggi,10, a partire dalle ore 11, si svolgerà ladi presentazione de I2, la serie-evento firmata Wild Bunch e Rai Fiction, in collaborazione con la casa di produzione italiana Lux Vide, in onda su Rai 1 dal prossimo 23. I2 La seconda stagione La seconda stagione della serie, che arriva a due anni di distanza dalla prima, punta i riflettori sulla figura di Lorenzo il Magnifico, interpretato dall'attore Daniel Sharman, uomo di ingegno politico e grande mecenate. Protagonista del Rinascimento italiano, Lorenzo de'si occupò di rendere Firenze capitale indiscussa dell'arte europea, chiamando a lavorare per la città alcuni tra i più influenti scultori, pittori ed intellettuali della sua epoca. A minacciare il suo predominio, Jacopo de' Pazzi, autore della celebre congiura del 1478, in cui trovò morte Giuliano ...