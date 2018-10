I laboratori del Gran Sasso sono nei guai

laboratorio nazionale del Gran Sasso - ancora inchieste sulla pericolosità delle ricerche : L’interno dei laboratori del Gran Sasso (Foto: Alberto Pizzoli/Getty Images) ancora guai per il Laboratorio nazionale del Gran Sasso, noto per le sue ricerche di fisica, come quelle su neutrini e materia oscura. Il 28 settembre è partita l’ennesima azione legale nei confronti di quattro dirigenti della struttura (il direttore Stefano Ragazzi, il presidente dell’Infn Fernando Ferroni e due responsabili delle operazioni tecnico-ambientali) ...

Riace fa scuola - a Noto il laboratorio dell'immigrazione : Nella capitale del barocco via a un modello innovativo per costruire l'integrazione sul campo. Con ricercatori, medici e giornalisti per elaborare linee guida nate dall'esperienza dei migranti

L'AQUILA : QUATTRO GIORNI DI laboratori - DALL'11 AL 14 OTTOBRE TORNA IL FESTIVAL DELLA PARTECIPAZIONE : L'AQUILA - QUATTRO GIORNI di conferenze, LABORATORI, dibattiti, concerti e spettacoli. Più di 300 ospiti, oltre 50 eventi daranno nuova vita a sale, teatri, piazze e università nel centro storico che DALL'11 al 14 OTTOBRE prossimi trasformeranno L'AQUILA in un osservatorio ...

Gran Sasso - indagato dai magistrati il più grande laboratorio di fisica nucleare del mondo : Mancanza di impermeabilizzazione delle gallerie dei laboratori in stato di degrado e abbandono, pericolo di inquinamento delle falde acquifere da cui attingono gli acquedotti che portano acqua potabile a 700mila cittadini abruzzesi. I rinomati laboratori nazionali del Gran Sasso, i più Grandi e importanti centri di ricerca scientifica esistenti al mondo gestiti dall'Istituto nazionale di fisica nucleare, specializzati nello studio delle ...

Collaboratori scolastici nominati da terza fascia delle graduatorie ATA : Per gli interessati a lavorare in qualità di Collaboratori scolastici presto possono esserci novità. In particolare per coloro che si trovano nelle graduatorie di terza fascia del personale ATA. Lo scorso 20 settembre è scaduto il termine per la pubblicazione delle graduatorie definitive. Le varie istituzioni scolastiche stanno provvedendo ad inoltrare le mail per il conferimento delle supplenze. Occhi puntati dunque alla casella di posta ...

laboratori INFN e autostrade - arrivati avvisi di garanzia della Procura di Teramo : Teramo - Augusto De Sanctis, della Mobilitazione per l'Acqua del Gran Sasso in merito agli avvisi di garanzia emessi dalla Procura di Teramo ha fatto la seguente dichiarazione. "Fermo restando che crediamo nella presunzione d'innocenza e che questi sono avvisi di garanzia, riteniamo che sia una prima conferma delle gravissime criticità presenti nei Laboratori del Gran Sasso e nell'Autostrada A24. In questi mesi non solo ...

Cultura - arte - libri e laboratori : sabato 29 settembre in via Verdi a Mestre va in scena il festival 'Dire Fare Creare - Festa della ... : Street art e uncinetto Dalle 14.30 fino alle 22 è stata organizzata una ex tempore collettiva, mentre con il passare delle ore si susseguiranno diversi artisti di strada, tra giocoleria e spettacoli. ...

Notte della ricerca al Pascale : laboratori aperti dalle 19 alle 24 : ... insieme con il Cnr, festeggerà la Notte Europea dei ricercatori, il grande evento, promosso dalla Commissione Ue, che da tredici anni porta in tutta Europa e in 52 città italiane la scienza, e ...

Scuola. A Brisighella ritorna la festa per bambini e famiglie con laboratori sul tema del riciclo : Gli esperimenti del maestro Pini accompagneranno invece i presenti nel fantasioso percorso 'dal Gioco alla Scienza'. Inoltre Hera consegnerà alla scuola vincitrice il premio per il concorso " ...

Settimana della Scienza " Studenti nei laboratori del Polo Neurobiotech di Caserta. : Un viaggio nel tempo attraverso antiche idee, antiche sfide, per arrivare alle grandi domande del presente, fino al futuro che la Scienza sta disegnando. Rappresentato dalla De Lorean, l'...

Amanti del teatro tutti sul palcoscenico - tornano i laboratori de "Il Volo del coleottero Teatro Musica" : ... giovani, adulti, famiglie e appassionati che partecipa a tutte le attività proposte: dai laboratori agli spettacoli, dagli stage di formazione alle giornate artistiche fino alle rassegne teatrali. ...

"FIABE E BURATTINI IN G IARDINO" laboratori e spettacoli per bambini nel giardino del Teatro di Figura Perugia domenica 23 settembre : UMWEB, Perugia. Al Teatro di Figura di Perugia, in via del Castellano, 2/a , trav. di Corso Cavour, alle ore 17.00 si comincia con un laboratorio di costruzione di BURATTINI e marionette con materiali ...

Val di Fiemme - cocaina e hashish in auto : arrestato un giovane. In casa un laboratorio della droga : CAVALESE. arrestato dai carabinieri di Cavalese un giovane di 26 anni per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. Il giovane, di origine rumene da tempo residente in val di Fiemme, è ...

Iran apre nuovo laboratorio per produzione di centrifughe per l'arricchimento dell'uranio - : L'Iran ha annunciato l'apertura di un nuovo laboratorio moderno per la produzione di centrifughe per l'arricchimento dell'uranio, riferisce Tasnim riferendosi a un'intervista con il vicepresidente ...